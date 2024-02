En ouverture de la 22e journée de Pro D2, Béziers a croqué Brive (34-15) pour retrouver le trône du championnat. Les Héraultais ont pu compter sur une grosse partition de Tupuola et aux appuis de Lorre (auteur d'un doublé). Avec ce déplacement à vide, le CAB reste à la porte du top 6.

Où s'arrêtera Béziers ? Dans un duel de prétendants à la phase finale, l'ASBH a montré sa large supériorité face à Brive (34-15). La bande à Marques a fait la différence en première période où elle a piqué en contre-attaque et fait parler sa puissance. Symbole de cette domination, Tupuola a porté les siens vers la victoire. La seule fausse note reste la perte du bonus offensif juste après la sirène. Pour Brive, c'est un rendez-vous manqué en vue d'une qualification à la phase finale.

Au classement, Béziers (67 points), grâce à ce succès, reprend la tête du championnat aux dépens de Vannes. Le RCV est attendu en déplacement à Biarritz, demain. Dans tous les cas de figure, l'ASBH est assuré de rester a minima 2e. Brive (7e, 51 points) reste à la porte du top 6.

Tupuloa a tout fait dans le premier acte

Après l'ouverture de la marque par l'intermédiaire de Marques (3-0, 10e), l'ASBH a lâché sa cavalerie de loin, très loin. À la suite d'une longue séquence de Brive dans les 22 mètres héraultais, les ouailles de Caillet ont pu se sauver par un contre-ruck. Mieux, les équipiers de Fernandes ont relancé depuis les cinq mètres grâce à un choix inspiré de Tupuola. Le surpuissant néo-zélandais a renversé plusieurs adversaires avant de passer son ballon pour Marques et Fernandes. Repris dans les 22 mètres corréziens, le pilier gauche a parfaitement offert son ballon. À la suite du renversement, et grâce à une bonne course de Costa Storti sur l'extérieur, Lorre a conclu cet essai magistral (10-0, 15e).

Malgré la réduction de l'écart d'Olding (10-3, 20e), le CAB a encore cédé face à l'efficacité locale. À cinq mètres de l'en-but, au départ d'une mêlée, Koen a montré la voie. Tupuola, en puissance, a suivi le chemin vers la terre promise (17-3, 28e). Dans un premier acte où ils n'ont pas été propres dans la zone de marque, mais également en touche (3 munitions manquées), les Corréziens ont également perdu Warren-Vosayaco. L'ailier, sorti sur civière, a été sévèrement touché au niveau de la cheville droite.

Ferté enlève le bonus offensif à Béziers

Marques a commencé idéalement le second acte en punissant une faute de Delannoy (20-3, 42e). Plutôt discret dans cette partie, Costa Sorti est sorti de sa botte au terme d'une combinaison travaillée à l'entraînement. À la suite d'une mêlée, les Biterrois ont joué dans le dos de Tupuola et ont décalé, d'une sautée, Lorre. L'arrière a percé dans le couloir avant de retrouver le Portugais à l'intérieur pour un magnifique essai en première main (27-3, 52e).

Broncan a alors décidé de sortir son banc pour changer le cours de la partie. Grâce à la densité de ses six avants, le CAB a retrouvé de l'allant. En force, Moriarty a entretenu l'espoir (27-10, 59e). Mieux dans la partie et dans l'avancée, Brive a toujours peiné dans la zone de marque face à la vaillance biterroise. L'ASBH a pourtant été réduite à 14 à la suite du jaune écopé par Nkinsi (63e).

En infériorité numérique, les locaux ont frappé en contre-attaque. Sur un ballon récupéré, Lorre, collé au ruck, a tapé un coup de pied par-dessus le ruck. Sans couverture adverse, l'arrière s'est offert un doublé (34-10, 68e). Béziers a longtemps défendu chèrement son bonus offensif, mais à la suite du carton jaune reçu par Lorre pour un en-avant volontaire (80e+2), Ferté a marqué en coin (34-15, 80e+3). Insuffisant pour Laranjeira qui a poussé un coup de gueule auprès de Canal + Sport. "On n'arrive pas à rectifier le tir depuis un mois. Si on continue comme ça, on va se faire chier jusqu'à la fin de saison. On prend une rouste. Il y a une grosse remise en question à faire. Il faut travailler et puis c'est tout. Il y a beaucoup de négatif. Si on veut le top 6, il faut faire des coups. Tous les matchs seront importants. Il faut vite retrouver la victoire." Agen se présentera à Amédée-Domenech dans huit jours. Dans le même temps, Béziers se rendra à Dax.

Pour Brive, il faudra réagir lors de la réception d'Agen, autre formation assez décevante.