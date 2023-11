Présent sur toutes les feuilles de match depuis le début de la saison, le Tongien aux charges destructrices est le droitier le plus utilisé par Grégory Patat en championnat. À seulement 21 ans, il fait partie des grands espoirs au poste.

La semaine dernière, l’Aviron bayonnais avait fait confiance à sa jeunesse en première ligne et plus précisément au niveau de ses piliers, pour aller défier le LOU. Du haut de ses 30 ans, Pascal Cotet était le vétéran au poste, puisque Martin Villar, Matis Perchaud et Tevita Tatafu n’ont que 21 ans.

Si l’Argentin connaissait, en Auvergne-Rhône-Alpes, sa première feuille de match avec les professionnels, Perchaud et Tatafu sont eux des habitués. Ils ont respectivement disputé 53 et 36 matchs avec l’Aviron depuis leurs débuts (saison 2020/2021).

Après trois défaites consécutives, Lyon renoue avec la victoire face à Bayonne en se faisant peur.



Cette année, Perchaud a manqué l'entame du championnat. Tatafu non. Après huit journées, il est le droitier le plus utilisé par Grégory Patat (six titularisations). Un chiffre qui en dit long sur la progression du Tongien, depuis qu’il a posé ses valises au Pays basque, il y a quatre ans.

Un neveu de Toma Taufa

C’est à l’automne 2019, sur conseil de son oncle Toma Taufa, alors pilier à l’Aviron bayonnais, que Tatafu débarque du côté Jean Dauger. Il n’est alors même pas majeur, ne parle pas un mot de français, comprend à peine l’anglais, et doit apprendre à vivre dans un nouvel environnement.

François Navarron, qui s’occupait alors les Crabos du club ciel et blanc, se souvient : "Il s’entraînait avec les espoirs, mais ne pouvait pas jouer avec eux, car il n’avait pas dix-huit ans. À la base, c’était un gaucher. Matis Perchaud, qui jouait deuxième ligne, commençait à passer au poste de pilier. Nous avons décidé de fixer Tevita à droite." Alors, verdict ? "Il nous a fait beaucoup de bien, poursuit le technicien. Il était un peu moins épais que maintenant, mais il était déjà très solide et explosif. Quand il s'entraînait avec les espoirs, il les prenait tous au développé couché ou à la musculation. Je me souviens de son premier match. C’était à Tyrosse. Il n’avait pas traversé le terrain, mais effectué deux ou trois charges et marqué un essai. C’était déjà très intéressant."

Top 14 - Tevita Tatafu (Bayonne) Icon Sport - Icon Sport

Juan Pablo Orlandi, international avec les Pumas à vingt reprises, a façonné le jeune homme, lorsqu’il s’occupait des espoirs de l’Aviron bayonnais. "Il est arrivé avec une culture différente, à 17 ans. J’imagine que ça n’a pas été facile pour lui, mais ce qui m’a marqué, c’est son pouvoir d'adaptation et son envie de se fondre dans un effectif. La manière avec laquelle il s’est fait aimer par les espoirs, c’était énorme", raconte le technicien, qui s'occupe aujourd’hui de Chambéry (Nationale).

En Top 14 à 18 ans

S’ils ont pu profiter de cette force de la nature (1m83, 133kg), les espoirs de l’Aviron n’ont pas eu longtemps à disposition Tatafu, puisqu’un an et demi après son arrivée, le Tongien a connu sa première en Top 14. C’était en février 2021. Yannick Bru l’avait lancé pour une réception de Brive, lors d’un match à pression, dans un stade Jean Dauger vide, en pleine période Covid. Il ne jouera que trois rencontres de plus sur cette année, au bout de laquelle l’Aviron descendra en Pro D2, ce qui permettra ensuite à Tatafu d'obtenir plus de temps de jeu (14 matchs, 11 titularisations).

Première apparition avec les professionnels, demain, pour Tevita Tatafu (18 ans). Le jeune pilier droit sera remplaçant face à Brive.

Déjà remplaçant à cinq reprises cette saison, le pilier gauche Matis Perchaud (18 ans) va lui connaître sa première titularisation en Top 14. pic.twitter.com/AkvHalSon4 — Pablo Ordas (@Pablordas) February 13, 2021

Arrivé en juin 2022 au Pays basque, Grégory Patat a dû composer avec les pépins physiques de son droitier l’an passé, avant de pouvoir l’utiliser à plein escient, depuis le début de cette saison. "Quand il a débuté, il avait des difficultés en mêlée ou pour enchaîner les tâches ensuite, note le manager ciel et blanc. C’est ce qui lui portait préjudice. Il a eu un déclic en fin de saison. Il a pris confiance en mêlée et a maintenu ses capacités à multiplier les tâches, derrière. Ça l’a mis en confiance. Aujourd’hui, il grandit avec notre équipe et il est en train d’avoir les standards de ce Top 14."

Patat : "Bayonne a une pépite entre les mains"

Solide en mêlée fermée, pénible au sol et redoutable ballon en main, Tatafu impressionne sur ce début de saison. Il a même été sélectionné avec les Barbarians Britanniques cet automne. “On le voyait plus, par le passé, sur les tâches défensives, sur les contests. Il récupérait pas mal de ballons. Aujourd’hui, il prend confiance dans le jeu. En tant que porteur de balle, il commence à être intéressant. Il touche plus de ballons, il a plus de mobilité”, souligne Grégory Patat. "C’est un joueur qui percute bien et qui nous fait avancer. C’est important d’en avoir un dans l’équipe", apprécie le flanker Arthur Iturria.

Top 14 - Tevita Tatafu (Bayonne) Icon Sport - Icon Sport

Sa progression est telle que Grégory Patat, n’hésite pas à le lancer dès le coup d’envoi, alors qu’il le préférait dans un rôle d’impact player l’an passé. "Quand il est arrivé, on savait qu’il avait du potentiel et que c’était une question de temps. Néanmoins, je ne pensais pas qu’il allait y arriver aussi vite", avoue François Navarron.

Épanoui au contact des plus grands, le garçon fait l’unanimité. C’était déjà le cas il y a quelques années. "Tevita était adorable, malin et taquin", se remémore Juan Pablo Orlandi. "Il est discret et très gentil. Il a le sourire, c’est un peu un nounours, agréable au quotidien", ajoute Arthur Iturria. "Il est solaire, complète Patat. Après, c’est un très jeune joueur. L’Aviron a la chance d’avoir une pépite entre les mains. Je pense qu’on peut l'accompagner sur des standards de très haut niveau."

Jusqu’où peut-il aller ?

Le poste de pilier droit n’est pas le plus fourni sur le sol tricolore. Tevita Tatafu pourrait-il être un sérieux candidat dans les années à venir ? Pour Orlandi, qui connaît bien le niveau international, cela ne fait aucun doute. "Il a tout pour y aller, estime l’ancien pilier des Pumas, qui a participé à une Coupe du monde (2015). Il a cette force physique. Il faut juste gérer son temps de jeu et qu’il soit accompagné." Arthur Iturria (15 sélections avec l’équipe de France) abonde en ce sens. "Tevita a un beau potentiel, mais il faut rester calme, qu’il continue à grandir. J’espère qu’il restera chez nous le plus longtemps possible, car il peut devenir important dans l’effectif."

Sous contrat jusqu’en 2026, il a le temps de continuer, d’avancer avec l’Aviron, et son manager Grégory Patat est bien conscient du potentiel du joueur. "Je le vois très haut, dit le Gersois, qui n’a, cependant, jamais échangé avec Fabien Galthié à son sujet. Je vois souvent des listes (de jeunes joueurs suivis, NDLR). Je suis surpris qu’il ne rentre pas dans les joueurs cités et qu’on ne pense pas à lui."

Cela viendra peut-être avec le temps, lorsque le natif de Tongatapu aura progressé dans un secteur précis. "Il faut que Tevita gagne en volume de répétition des tâches, sur les matchs, indique Patat. Aujourd’hui, à la 40 ou 45e, on sent une baisse d’intensité de ce côté. Il faudrait qu’il atteigne les 60 minutes. S’il y arrive, on pourra parler d’un autre niveau." Sur ce point, la Champions Cup, que va découvrir l’Aviron, pourrait être un premier pas vers le (très) haut niveau. "Les intensités de déplacement sont beaucoup plus importantes lors de cette compétition, poursuit Patat. Il y aura de nouveaux standards de déplacement à intégrer." Un nouveau palier logique dans sa progression qui, s’il est atteint, lui ouvrira peut-être, tôt ou tard, d’autres portes…