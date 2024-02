Le jeune centre du Stade toulousain Paul Costes (20 ans) restera chez les Rouge et Noir jusqu'en 2028, annonce ce mardi le club. Après sa grosse performance sur la pelouse de Clermont dimanche, le champion du monde U20 enchaîne les bonnes nouvelles.

Paul Costes est au centre de l'actualité ces derniers jours ! Après avoir réalisé un gros match face à Clermont, lors de la victoire d'une équipe toulousaine rajeunie sur la pelouse du Michelin, le centre des Rouge et Noir a officiellement prolongé en Haute-Garonne. Comme annoncé par Midi Olympique au mois de décembre, le champion du monde U20 a donné son accord pour rester jusqu'en 2028, alors que son contrat courait déjà jusqu'en 2025.

Jeune à fort potentiel, Costes a disputé dix matchs cette saison sous le maillot toulousain. Le fils d'Arnaud Costes n'en finit plus d'impressionner et affiche sa volonté de poursuivre, à l'instar de nombreux joueurs du club, sa formation au sein du club toulousain. Cette saison, Coste a inscrit un essai et monstre qu'il a le niveau pour jouer dans l'élite du rugby français.