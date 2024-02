Le centre d'entraînement de Clermont est devenu inutilisable après qu'un incendie a sinistré les installations de l'ASM, le 25 février. Face à cette catastrophe, les Jaunards s'adaptent comme ils peuvent.

Week-end noir pour les jaune et bleu. Quelques heures avant la défaite de Clermont face à Toulouse (33-37), le club auvergnat a été sinistré par l'incendie de son centre d'entraînement. Aux alentours de quatre heures du matin, un feu s'est déclaré au sein des installations clermontoises, réduisant en cendres une grande partie de la salle de musculation et le dojo utilisé pour des exercices de lutte. Mais Benoît Vaz, directeur général du club, précise également que la suie s'est déposée sur toutes les parties du centre d'entraînement, affirmant que le club a "rapidement tiré un trait sur tout le matériel électrique et électronique contenu dans le bâtiment comme l’ensemble des appareillages médicaux ou tout l’équipement sportif".

L'ASM de retour aux Gravanches à court terme

Face à cette catastrophe, les joueurs clermontois ne vont pas se préparer de la meilleure des manières avant de défier La Rochelle (dimanche, 21 heures). Pour les entraînements "rugby", les hommes de Christophe Urios s'entraîneront sur le terrain d'honneur du stade Marcel-Michelin. Concernant la musculation, les réunions et la restauration, les Auvergnats se déplaceront aux Gravanches, un centre d'entraînement d'habitude réservé aux Espoirs situé à l'extérieur de la ville, informe le communiqué publié ce mardi.

?? ?????? ?’???????????? ???????é, ?? ???? à ?? ????????? ?? ????????? #OFFICIEL La salle de combat et une bonne partie de celle de musculation ne sont plus qu’un tas de cendres. L’incendie maîtrisé dans la nuit de samedi à… pic.twitter.com/2KR8h7wWnG — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 27, 2024

Un lieu de repli presque miraculeux et obtenu grâce à la collaboration de la section Omnisports de l'ASM, comme le rappelle Didier Retière. "Cet incendie change toutes les habitudes, il a fallu reposer tout un fonctionnement. Nos entraînements sont très calibrés, on essaie de perdre le moins de temps possible et là tout est quasiment remis à zéro. C’est compliqué de s’entraîner en même temps que l’ASM Omnisports, pour des raisons de planning, mais on a eu de la chance de les avoir. Très vite, ils nous ont proposé le site des Gravanches pour qu'on puisse s'entraîner un peu comme si de rien n'était avant La Rochelle. On ne sait pas encore jusqu'à quelle date on restera dans cette situation assez inconfortable".

On est plus en train de penser à cette défaite contre Toulouse que ce malheureux incendie

Côté joueurs, pas de déstabilisation ou presque. "Ça nous fait un peu plus de voiture mais sinon cela ne nous change pas grand chose (rires). On a des nouvelles salles vidéos aux Gravanches, tous les matins on sera là-bas et l'après-midi au Michelin. On était très bien avant et là on n'est pas trop mal quand même ! On n’est pas du tout déstabilisé, on est plus en train de penser à cette défaite contre Toulouse que ce malheureux incendie" affirme Sébastien Bézy.

Autre conséquence majeure de ce sinistre, une grande partie des équipements technologiques et électroniques ont été réduits à néant. Par chance, la majorité des datas liées aux joueurs sont également contenues dans les ordinateurs portables des préparateurs physiques et des membres du staff. "Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pertes sur cet aspect-là, par contre on a perdu beaucoup d'autres données numériques enregistrées sur des serveurs spécifiques au centre d'entraînement" poursuit le directeur du développement sportif de Clermont. Quelques jours après leur troisième défaite à domicile, les Jaunards ont rendez-vous à Marcel-Deflandre pour tenter de battre La Rochelle (dimanche, 21 heures), malgré un contexte brûlant.