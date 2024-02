Ce samedi soir, le Stade toulousain s'est imposé 37-33 sur la pelouse de Clermont. Durant la rencontre, Pita Ahki a publié un message sur ses réseaux sociaux. Le Néo-Zélandais milite pour voir Pierre-Louis Barassi en équipe de France.

A priori, Pita Ahki aimerait voir débuter Pierre-Louis Barassi au centre des Bleus dans deux semaines au pays de Galles. Le centre néo-zélandais du Stade toulousain a milité pour la sélection de son coéquipier en équipe de France.

Sur son compte X (anciennement Twitter), Ahki a publié ceci durant Clermont - Toulouse: "My boy Barassi should be in that French team no cap", en français cela donne : "Sans mentir, mon pote Barassi devrait être dans cette équipe de France."

My boy Barassi should be in that French team no? — pita ahki (@AhkiPita) February 25, 2024

Ce samedi soir, Barassi a réalisé un match plus que parfait contre l'ASM. Avec le numéro douze dans le dos, l'ancien Lyonnais a été auteur de 22 plaquages, pour aucun de manqué. Ajoutez à cela 5 courses, un franchissement ainsi qu'un défenseur battu et vous avez là une prestation plus qu'aboutie. De quoi taper dans l'œil du staff tricolore pour terminer le Tournoi ? Pita Ahki a son avis, à voir si Fabien Galthié a le même...