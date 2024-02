Vaincus avec les honneurs (28-26) par la Nouvelle-Zélande en demi-finale, les Bleus de Stephen Parez-Edo Martin sont conscients d'avoir été trop tendres défensivement face à d'aussi talentueux adversaires. Ils entendent désormais se remobiliser pour aller chercher le bronze face aux Etats-Unis avec, parmi leurs atouts, un Antoine Dupont en fulgurante progression.

Que vous a-t-il manqué pour l’emporter face à la Nouvelle-Zélande au terme de cette demi-finale de haut niveau ?

Je pense que l’on a été très bon offensivement mais l’équipe a manqué un peu de solidité et de solidarité en défense. Ils ont des joueurs très électriques, très dangereux. Je pense à Rokolisoa qui a fait de la magie. On s’était dit qu’il fallait être plus chasseurs, les étouffer. Mais ça a été trop facile pour eux. L’état d’esprit y était. Il a manqué de la précision sur des choses simples.

Il va falloir désormais se relever pour terminer le week-end avec une médaille...

Oui, ce serait tout de même un beau résultat d'avoir le bronze. L’équipe continue de grandir et de progresser au fil des sorties. On voit aussi que l’on rivalise avec toutes les nations.

Sur cette demi-finale, vous avez d’ailleurs enfin pu mettre votre jeu en place… Était-ce votre intention ?

C’est vrai que sur les matchs de poule, nous n’avions pas eu beaucoup de possession, on avait frappé principalement sur des contres, en s’appuyant sur notre défense et nos contre-rucks. Là, on a essayé de poser notre rugby. La Nouvelle-Zélande est une équipe qui laisse travailler et on a pu voir que l’on était capable de mettre à mal les défenses. Il faut capitaliser sur ça pour grandir lors des prochaines étapes.

Quel est votre regard sur l’influence et l’apport grandissants d’Antoine Dupont ?

Comme c’est un joueur très intelligent, il assimile très vite le plan de jeu. Il n’est pas meilleur joueur du monde à XV pour rien. Et très bientôt, on va pouvoir le voir à son meilleur niveau à VII. On n’attend que ça, nous avons hâte.