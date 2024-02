En s'imposant (21-19) face à l'Australie, les Bleues filent en finale ! Anne-Cécile Ciofani et ses coéquipières ont fait preuve de caractère pour tenir tête à des Australiennes qui ont bien failli glaner un succès dans les derniers instants. La France affrontera la Nouvelle-Zélande en finale de ce tournoi de Vancouver.

Elles ont fait tomber le leader du circuit mondial. Dans un match serré jusque dans les derniers instants les Françaises sont parvenues à glaner un précieux succès qui leur permet de filer en finale du tournoi de Vancouver. Si elles ont tenu le ballon et enchaîné les offensives en première période, la défense australienne était bien en place et ne permettait pas de franchir.

LES BLEUES EN FINALE À VANCOUVER !!!



Elles ont battu l'Australie 21-19 grace à cette essai d'@AnneCeCiofani.



En se fatiguant en attaque les premières erreurs arrivaient et permettaient à l'Australie de frapper en premier sur une erreur défensive des Bleus. Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup se retrouvant au coude-à-coude à la pause.

Deuxième finale de la saison

Il y avait donc tout à refaire pour les joueuses de David Courteix mais Anne-Cécile Ciofani, meilleure marqueuse des Bleues prenait l'intervalle et redonnait du baume au cœur aux Françaises. Malgré un peu d'indiscipline qui aurait pu coûter cher et une défense qui craquait dans les derniers instants, les Bleues sont parvenus à faire tomber ce qui se fait de mieux dans le circuit. Malgré un ultime essai l'Australie manquait la transformation et offrait la victoire à leurs adversaires.

Avec cette victoire les Françaises s'offrent donc le droit de disputer une deuxième finale cette saison. Elles feront face à la Nouvelle-Zélande pour tenter de remporter le tournoi de Vancouver.