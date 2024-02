Interrogé en conférence de presse après le match nul contre l’Italie, le capitaine Charles Ollivon a estimé que les Bleus se sont laissés tromper par leur sentiment de domination devant en première mi-temps.

Comment expliquez-vous toutes ces maladresses et ce manque de finition pour conclure les actions en première mi-temps ?

L’expliquer, là tout de suite ce n’est pas super simple. C’est assez paradoxal parce que nous avions un ressenti plutôt positif sur le début de match. Sur le terrain, on les mettait à mal devant, sur les ballons portés, sur les mêlées… On se sentait fort. On mène rapidement 10 à 0. La marche avant était enclenchée et on a voulu insister, peut-être un petit peu trop. Mais nous étions encore dans l’avancée, alors on se disait qu’à un moment, ça allait lâcher.

Les Italiens ne l’ont pourtant pas fait...

Par moments, il n’a pas manqué grand-chose mais les Italiens n’ont pas manqué de courage et le moindre petit oubli chez nous nous a donné moins d’avancée. On venait mourir à quelques mètres de ligne. Et même si on dominait en mêlée, en touche ou dans les enchaînements de rucks, les Italiens étaient toujours là. On n’a pas eu l’impression de défendre sur toute la première mi-temps, mais sur une seule action ils reviennent à sept points, et nous, on rentre au vestiaire à quatorze. C’est assez complexe à expliquer… Mais cette impression de domination devant était mauvaise. On a peut-être fait le mauvais dosage entre le fait de prendre les points et d’insister.

Vous avez gagné le grand chelem, vous faisiez partie des favoris pour remporter la Coupe du monde, et aujourd’hui vous vous retrouvez là… Est-ce qu’inconsciemment, quelque chose s’est cassé ces dernières semaines ?

Non, je n’en ai pas l’impression. En revanche, je suis tout à fait conscient qu’on doit aller plus loin, qu’on doit faire mieux. Sur ces temps forts, on doit être meilleurs. On est les premiers à être d’accord avec ça. Ne serait-ce que pour les gens qui nous supportent depuis tant d’années, avec ferveur, avec amour… on avait envie de gagner aujourd’hui. Ce match nul, ce n’est pas ce qu’on voulait. On travaille pourtant dur la semaine, et on voulait vraiment faire mieux. Il n’y a rien de cassé, mais on ne veut pas rester avec ce goût amer que l’on a tous dans la bouche ce soir. Il faut aussi se dire que le sport de haut niveau ça va vite, on a deux matchs qui vont être là, un déplacement au pays de Galles et une réception de l’Angleterre, ça va être un gros challenge. On va se remettre en question, on va bien analyser ce match et on peut promettre qu’on va tout donner pour aller faire un gros match à Cardiff.