Vainqueur de Toulon dans un match brouillon (17-9), la Section paloise s'est appuyée sur l'intelligence d'Hugo Auradou et sur le pied de ses arrières pour faire le travail. Beka Gigashvili a par contre dominé en mêlée fermée.

Les Tops

Hugo Auradou

Quelle intelligence de jeu... Hugo Auradou n'est pas le deuxième ligne le plus physique du championnat, mais il sait comment compenser les quelques kilos qui le séparent de certains autres monstres du championnat. Déjà, il possède une bonne technique de plaquage et arrive à se baisser très bas pour faire tomber ses adversaires. Ensuite, il se déplace beaucoup sur le terrain et couvre beaucoup de zones en défense. Enfin, il est impérial en touche, où son rôle de co-capitaine lui permet d'avoir des responsabilités. Ce n'est pas un hasard si la touche béarnaise s'est très bien comportée ce samedi.

Beka Gigashvili

En deçà de ses performances habituelles cette saison, Beka Gigashvili n'a pas été particulièrement brillant dans le jeu au Hameau, même si ses huit plaquages furent précieux. Par contre, il a été déterminant en mêlée. C'est peut-être grâce à lui que le RCT a autant résisté face à la Section, puisqu'il a "tordu" un par un les piliers gauches palois. Il a permis aux siens de récupérer quatre pénalités dans l'épreuve de force.

Beka Gorgadze

Le troisième ligne est un grand habitué de cette catégorie. Puissant, le numéro huit n'a pas changé ses bonnes habitudes et a grandement fait avancer son équipe. Très utile dans les rucks, il a été la valeur sûre de l'équipe paloise. Rassurant, il a effactué dix plaquages (meilleur total palois). Le Géorgien ne déçoit donc jamais !

Les Flops

Enzo Hervé

Le demi d'ouverture a manqué de longueur dans son jeu au pied. Plusieurs fois, il fut dominé - à l'instar de Melvyn Jaminet - par la précision des dégagements de l'arrière-garde paloise. Sanctionné dès la première action pour un déblayage au cou, il a aussi manqué quatre plaquages. En seconde période, il fut presque invisible dans un match, il faut le dire, assez haché.

Vasil Lobzhanidze

Il fut proche de marquer le premier essai de la partie en profitant d'un cafouillage dans les 22 mètres palois et un joli débordement mais son petit coup de pied par-dessus ne lui a pas profité. Par la suite, ce fut beaucoup plus compliqué. Peu précis au pied, il n'a pas su être créatif au bord des rucks. Il se précipitait avec une passe aveugle dans son camp et offrait un essai à Luke Whitelock, qui interceptait la gonfle.

Guram Papidze

Le Géorgien a su se proposer en début de match pour charger la défense toulonnaise. Seulement, il échappe un de ses ballons au contact de Tolofua et n'a pas vraiment connu de franche avancée. Surtout, il n'a pas du tout été à l'aise face à son compatriote Beka Gigashvili en mêlée. Dominé dans l'épreuve de force, il a été sanctionné par deux fois par une pénalité et une fois par un bras cassé. Il fut remplacé dès la 36e minute après que M. Nuchy a averti Luke Whitelock de l'indiscipline en mêlée. Son remplaçant, Simon-Pierre Chauvac n'a pas su faire mieux (deux pénalités encaissées en mêlée).