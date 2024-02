Le point sur la 20ème journée de Nationale : Bourg-en-Bresse et Massy à armes égales

Carcassonne doit se relancer, Narbonne doit assurer face à Périgueux, Massy et Bourg-en-Bresse pour se départager... On fait le point sur la 20ème journée du championnat !

Sept rencontres. Voilà qui est sans doute trop peu pour espérer mener à bien le sprint final. Néanmoins , sait-on jamais, à l'avant du peloton, d'aucuns ont pris un tel coup "au casque" que la formulation d'un pronostic inhérent à la composition ferme et définitive du top 6 équivaut à la fameuse "bouteille à l'encre". Alors, à Massy comme dans la partie aindinoise de la Bresse, pourquoi ne pas croire à un miracle dont les contours commenceraient à se dessiner en ce dernier week-end de février ? Du genre, victoire bonifiée assortie de résultats défavorables aussi bien à Périgueux qu'à Bourgoin-Jallieu et autres Chambéry ? Après tout, ce quadruple cas de figure doit tenir compte d'un impératif de succès chez les adversaires des concurrents directs en question. Narbonne, qui vient de se sortir l'épine albigeoise du pied, sait que Périgueux va lui rendre visite dans un tout autre état d'esprit que celui auquel tout le monde s'attendait... Jusqu'à samedi dernier. Si le champion de France sortant de Nationale 2 avait prolongé sa fabuleuse série d'invincibilité en cours à domicile, alors il lui aurait été possible de voir venir sereinement le cours des événements avant ce déplacement sur le littoral audois.

Cela n'a pas été le cas, et les protégés de Casadei, de Dubois et de Ledevedec sont désormais logés à la même enseigne que les autres prétendants. Parmi lesquels, Bourgoin-Jallieu. On ne peut pas dire au sujet des Nord-Isérois qu'ils sont tombés de haut mais tout de même, un bon coup était du domaine du possible. Et rien ne dit que le décor de la Cité riveraine de l'Aude se prête à une reconquête foudroyante du terrain perdu. En effet, pour Carcassonne, le moindre pas en arrière pourrait s'avérer fatal. Le calendrier n'est pas plus piqué des vers que des hannetons , qui inclut rappelons-le de "drôles" de retrouvailles avec le voisin narbonnais. Alors, pression ou pas, Carcassonne favori, oui, certainement !

Chambéry au repos forcé (les Savoyards font partie des grands gagnants de la nouvelle donne liée à la défection blagnacaise), un autre obstacle de taille sépare Massicois et Burgiens de la machine à composter le sixième et dernier billet : il s'agit de Hyères-Carqueiranne, dont Albi a toutes les bonnes raisons de se méfier. Les Tarnais, qui ont pris depuis plusieurs semaines déjà une sérieuse option sur la qualification directe, seront sur leurs gardes. Ils sont en effet plusieurs, et pas des moindres, à avoir dégringolé du palmier cher aux coalisés Varois.

Tarbes sur sa lancée ?

Pour Suresnes, il est temps de reprendre ses distances avec la meute des poursuivants. Aux abords du Mont -Valérien, la venue du leader niçois a tout, absolument tout, pour susciter l'engouement autour d'une formation qui a selon nous , grosso modo, autant de chances de se qualifier que de rester sur le carreau. Une nouvelle performance, et la première perspective envisagée dans ce tour d'horizon prendrait ce qu'il faut de volume, d'envergure.

Enfin, n'oublions pas la confrontation entre l'avant-dernier et l'antépénultième. Lors du match aller, Vienne avait créé l'énorme surprise, obtenant par la même occasion sa seule victoire (du moins, sur le pré et jusqu'à maintenant) depuis son entrée en lice,en août 2023! Il est clair que Tarbes voudra prendre sa revanche, histoire de réfuter l'hypothèse de l'exploit sans lendemain. En cas de victoire, le "Stado" (dont Jean-Paul Trille porta naguère les couleurs) pourrait revenir à hauteur du vaincu, si vaincu il y a bien sûr, du quitte ou double de gala présenté en préambule.