Le pilier gauche Louis Mary, qui était en contact avec Perpignan, a fait le choix de rester dans les Landes la saison prochaine.

Louis Mary sera toujours Landais la saison prochaine. Les performances du gaucher, auteur d’une très belle saison à l’US Dax, avec qui il a joué 19 rencontres cette année (9 titularisations), avaient tapé dans l'œil de l’USAP, qui était entré en contact avec le joueur de 24 ans.

Il veut poursuivre sa progression en Pro D2

Après plusieurs discussions avec le staff du club landais et une phase de réflexion, le colosse (1m85, 128kg) a, selon nos informations, décidé de rester rouge et blanc, et ainsi d'honorer sa dernière année de contrat à Dax, puisqu’il est lié à l’USD jusqu’en juin 2025.

Il souhaite poursuivre sa progression et son apprentissage, en seconde division, avant d'éventuellement aller voir plus haut. Une bonne nouvelle pour le promu, qui affronte Aurillac, demain.