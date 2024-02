Plus que jamais indispensable au sein de l’effectif lyonnais, le jeune deuxième ligne à qui de nombreux observateurs promettent une place pour la tournée des Bleus cet été en Argentine ne s’est pas fait prier pour rappeler les énormes enjeux du derby de samedi face à Oyonnax...

Samedi contre Oyonnax, Mickaël Guillard fêtera sa trentième titularisation sous les couleurs du Lou Rugby. Tout sauf anecdotique… Car si, depuis ses débuts à 19 ans à peine sous les ordres de Pierre Mignoni, le jeune homme originaire des Yvelines a cumulé 62 feuilles de match, celui-ci n’en a pas moins tardé à confirmer pour s’imposer à plein dans l’effectif lyonnais, la faute à de nombreuses blessures qui l’ont incité à redoubler d’efforts en salle de musculation, où il s’est étoffé de la bagatelle de 12 kilos. Efforts récompensés, d’ailleurs... En effet, cette saison, Guillard a été de toutes les feuilles de match du Lou, dont il s’avère plus que jamais un leader.

Des dispositions qu’il a encore confirmées la semaine dernière contre La Rochelle, exhortant ses partenaires à tout donner dans l’optique du maintien."Il faut prendre conscience qu'on ne jouera pas de phases finales, appuyait-il. Que nos phases finales, c'est maintenant. On doit jouer pour aller chercher ce maintien le plus tôt possible, comme si nos vies en dépendaient. On doit sauver le club".

Probablement le match le plus important de la saison

Or, en l’absence de ses habituels "gros-porteurs" que sont les Taofifenua, Botha, Taufua et autres Saghinadze, le Lou aura plus que jamais besoin du joueur formé à Massy, bien conscient que la victoire des siens contre Oyonnax passera par un tout autre comportement au niveau du pack que lors du match aller."Ce sera totalement une revanche, parce que nous avons été humiliés lors du match aller, rappelait Guillard. Et c’est d’autant plus important que d’une part, c’est un derby, et que deuxièmement, on pourrait les reléguer à une dizaine de points en cas de victoire, dans l’optique du maintien. Enfin l’autre enjeu pour nous, c’est de réussir à rester sur notre lancée, car on a depuis le début de la saison la fâcheuse tendance à se relâcher après un bon match… Pour toutes ces raisons, c’est probablement le match le plus important de la saison, même si on sait qu’on risque de dire ça encore un paquet de fois avant la fin...".

Un trait d’humour qui n’en masque pas moins une réalité : en cas de victoire dans le derby, l’avenir du Lou s’éclaircirait nettement en vue de la fin de saison. De quoi permettre à celui qui est actuellement étudiant en 3e année de Bachelor marketing de se concentrer sur des objectifs plus personnels, comme cette tournée du XV de France dit « développement » en Argentine l’été prochain."L’équipe de France, tout rugbyman en a rêvé ou en rêve, et je ne fais pas exception à la règle, soufflait Guillard. Donc oui, j’y pense, mais je sais que ça passera avant tout par mes matchs. Par le fait d’être bon ce week-end contre Oyonnax, puis le week-end suivant, et ainsi de suite. Il n’y a de toute façon qu’à ce prix que je pourrai peut-être postuler". Le Lou n’en attend pas moins de lui.