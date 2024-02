Les blessures ont eu raison de la carrière de Dylan Hayes, contrait d'y mettre un terme à l'âge de 30 ans. Le Néo-Zélandais évoluait à Valence-Romans depuis deux ans.

Cruel sport de haut niveau, qui plus est le rugby... Ce jeudi, Dylan Hayes, de concert avec son club Valence-Romans, a annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel à l'âge de 30 ans. Le troisième ligne néo-zélandais, qui était apparu à cinq reprises cette saison, y est contraint, pour des raisons médicales, "malgré tous les efforts et l'accompagnement de la cellule médicale du club", dit le communiqué officiel.

\ud83c\udfc1 I ???? ????



C’est avec émotion que nous vous annonçons la fin de carrière de notre 3ème ligne ????? ????? pour raisons médicales, à l'issue de cette saison.



Merci Dylan pour ton investissement au service des Damiers !



\u2139\ufe0f https://t.co/z2I6710He4 pic.twitter.com/2cASFFVc6r — VRDR Rugby (@VRDRrugby) February 22, 2024

Dylan Hayes était arrivé à l'âge de 20 ans, recruté par le FC Grenoble, où il passera quatre saisons dont la montée mémorable en Top 14. Après des expériences à Soyaux-Angoulême (2018-2019) puis Agen (2019-2021), il rejoignait la Drôme pour disputer deux phases finales de Nationale, dont la dernière qui s'est conclue par un bouclier de champion de France. "On coache toujours avec plaisir des joueurs comme Dylan. Sur et en dehors du terrain, il a su être un garçon simple, discret, sérieux et très professionnel, salue son manager Fabien Fortassin. Toutes ses qualités manqueront à notre effectif. Merci Dylan."