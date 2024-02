Ce mercredi, le staff des Bleuets a dévoilé les 23 joueurs retenus pour défier l'Italie ce vendredi à Béziers (21 heures). Le deuxième ligne Corentin Mézou sera capitaine alors que le Vannetais Jean Cotarmanac'h portera le numéro dix.

Avec une victoire et une défaite au compteur, les Bleuets ont besoin d'une victoire face aux Italiens pour toujours croire à la victoire finale dans ce Tournoi U20 2024.

Pour s'imposer, le staff tricolore pourra compter sur Lino Julien. Le pilier gauche, champion du monde U20, est titulaire. Il formera la première ligne avec Robin Couly et Zinédine Aouad.

En deuxième ligne on retrouve Corentin Mézou et Antonin Corso. Le premier cité sera d'ailleurs capitaine pour l'occasion. Le vice-capitaine se nomme Noa Zinzen, titulaire en 6 aux côtés de Sialevailea Tolufua et Mael Perrin en troisième ligne.

Zamora associé à Cotarmanac'h

Derrière, quelques changements sont à noter après le déplacement en Écosse. Lucas Zamora et Jean Cotarmanac'h formeront par exemple la charnière dans l'Hérault.

Sur l'aile gauche, le Perpignanais Maxim Granell va fêter sa première apparition dans ce Tournoi 2024. Comme à Édimbourg, Fabien Brau Borie sera au centre, Maxence Biasotto à l'aile et Xan Mousques à l'arrière.