Touché à la cheville gauche pendant la rencontre face à Rouen, le trois-quarts centre gallois, Tyler Morgan, va être absent des terrains pour une durée de trois mois.

Vendredi dernier, Tyler Morgan n’a passé que dix minutes sur le terrain, lors du match face à Rouen. Il a été contraint de quitter prématurément ses coéquipiers, en boitant bas, après avoir subi un plaquage à retardement. Les images de sa détresse, à la sortie du terrain, ne laissaient rien présager de bon.

Les premiers examens médicaux sont venus confirmer les craintes. Touché aux ligaments de la cheville gauche, Tyler Morgan ne rejouera pas de la saison, puisque à première vue, son indisponibilité est estimée à trois mois. Le club basque n’envisage pas de prendre de joker.

Pages et Jalagonia de retour

C’est donc sans un de ses meilleurs joueurs que le BO devra préparer le voyage à Colomiers, et finir sa saison. En revanche, cette semaine, le club basque a enregistré plusieurs retours, puisque Pierre Pages, Steeve Barry, Tiaan Jacobs et François Vergnaud ont quitté l’infirmerie, alors que Tornike Jalagona et Ekain Imaz sont rentrés de sélection.