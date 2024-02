Bon en début de saison, un peu en retrait par la suite, Tyler Morgan, très en vue face à Soyaux la semaine passée, semble de retour à son meilleur niveau. Une bonne nouvelle pour le BO, qui lutte en bas du classement.

On ne surprendra personne en affirmant que le BO vit une saison pour le moins pénible, remplie de galères sur le terrain, puisque les défaites s’accumulent, les blessés avec et où, in fine, rares sont les motifs de satisfaction. Aux deux tiers du championnat, ceux-ci se comptent certainement sur les doigts d’une main. Si Temo Matiu est incontestablement, au sein du paquet d’avants, le joueur le plus régulier, son pendant, au niveau des lignes arrières, s’appelle probablement Tyler Morgan.

À un poste où l’équipe basque n’a pas été épargnée par les blessures (Jonathan Joseph n’a pas joué avant la mi-octobre, Yann David enchaîne les petits pépins), le Gallois est le centre le plus utilisé par le staff rouge et blanc, puisqu’il a passé près de 900 minutes sur le terrain (13 matchs, 12 titularisations). Il a réalisé un début de saison intéressant, a ensuite baissé un peu de rythme et, après avoir complètement raté son match à Dax avant la trêve, certainement porté par l’orgueil du champion, il a réalisé une grande rencontre à Soyaux. "Tyler a fait un très bon match, confirme Matthew Clarkin. Ce n’était pas parfait. Il y a eu quelques mauvais choix, mais dans l’ensemble, nous avons retrouvé le joueur que nous avions l’habitude de voir. Tyler, deux ou trois mois après le début de la saison, a eu une petite période de moins bien. Ça fait plaisir de le voir revenir à son meilleur niveau. J’espère qu’il va enchaîner les performances, car l’équipe en a bien besoin."

Jeu frontal ou dans les espaces

À Soyaux, aux côtés de Jonathan Joseph, Morgan a donné le tournis à la défense angoumoisine, franchissant à trois reprises le rideau violet et marquant un essai, peu avant l’heure de jeu. Lorsque l’international gallois (5 sélections entre 2015 et 2018) est sur le terrain, le BO sait qu’il a, dans ses rangs, un garçon capable d’accélérer le jeu quand il le faut, casser des plaquages grâce à sa densité physique et débloquer des situations offensives sur un coup de génie. "Pour un centre, Tyler est solide (1m86, 104 kg, N.D.L.R.), mais il va aussi très vite, souligne Clarkin. Il peut jouer dans un style frontal, mais aussi dans les espaces larges, car sa pointe de vitesse lui permet de faire des différences. C’est un joueur d’expérience. Il est en train de prendre un peu plus de place dans le leadership de notre jeu."

Pour autant, Morgan n’a pas attendu l’hiver 2024 pour devenir un joueur important à Biarritz. Dès la saison passée, ses performances au BO lui avaient permis de gagner le respect du vestiaire rouge et blanc. Si certains étrangers mettent du temps à s’acclimater à un nouveau club, lui avait été performant d’entrée au Pays basque, où il avait retrouvé Barry Maddocks, qui fut son entraîneur aux Dragons de Newport. "Lorsqu’il a signé chez nous, Tyler sortait d’une pige avec la sélection du pays de Galles à VII, se souvient Clarkin. Ses données physiques, sur l’explosivité et la vitesse, étaient impressionnantes." Des points forts toujours présents chez le trois-quarts centre et qui doivent aider le Biarritz olympique à trouver la solution, en attaque, sur le dernier tiers du championnat, pour se sortir de la zone rouge…