Pro D2 - C'était un véritable match de la mort lors de cette 20ème journée entre les deux équipes relégables, le Biarritz Olympique et Rouen Normandie. Les Basques l'emportent 22-8 grâce à trois essais des joueurs de la première ligne, tous à la suite d'une touche. Une victoire très importante pour le BO, qui revient à hauteur des non-relégables, tandis que les Normands prennent la direction de la Nationale.

Biarritz a beaucoup subi, mais fini par s'imposer ce vendredi soir face à la lanterne rouge Rouen (22-8). Barragistes, les Basques n'ont pas brillé, et perdu leur bonus offensif en fin de match, mais remportent quatre points précieux dans l'optique du maintien. Cette deuxième victoire en trois mois va donner de l'air à un BO en crise. En revanche, ça se complique pour Rouen ...

En souffrance, Biarritz sauvé par sa première ligne

Les Normands avaient pourtant mieux débuté la rencontre. Peleseuma mettait le feu dans la défense et était repris peu avant la ligne. Cela donnait tout de même une pénalité pour l'ouverture du score (0-3, 3ème). C'était le temps de se chauffer pour Biarritz, qui remontait le terrain et s'appuyait sur un jeu au pied efficace. Sur une première touche, le BO apportait le danger et causait un carton jaune à Franck Pourteau (8ème) pour avoir écroulé le maul. Sur la deuxième, le groupé pénétrant envoyait Mohamed Haouas à l'essai (7-3, 14ème).

Une fois devant, le BO ralentissait le rythme. Les visiteurs prenaient le jeu à leur compte mais faisaient face à un rideau défensif de fer. Lydon manquait une pénalité (19ème). Pourteau lançait Leleu sur l'aile, repris à cinq mètres de la ligne. Biarritz a eu du mal à se sortir, mais l'a fait sur une bonne récupération de Jonas. Alors que le staff demandait les points sur une pénalité, les joueurs allaient en touche, et le talonneur Thomas Sauveterre était à la conclusion du maul (12-3, 37ème).

Solidité et réalisme, victoire sans briller

Au retour de la pause, les Basques avaient l'ascendant moral, et le prenaient sur le terrain. Sur une nouvelle touche à 5 mètres de l'en-but, le maul n'allait pas au bout, mais les avants étaient au travail par des pick and go. Zakaria El Fakir marquait son essai (19-3, 46ème), tous marqués par les joueurs de la première ligne. Un avantage au score bienvenu pour Biarritz, qui prenait dès ce moment une option sur la victoire. Une avance accrue par une pénalité (22-3, 52ème).

Mais Rouen n'abdiquait pas pour autant. Le staff normand faisait plusieurs changements pour redynamiser son équipe. Et cela payait avec un carton jaune pour Jonas (61ème). Penaltouche, et Pourteau envoyait une passe au pied pour Kévin Bly qui marquait en coin (22-8, 62ème). Biarritz répondait peut après le renvoi en jeu par Kiribige qui allait aplatir entre les poteaux, mais c'était annulé pour une obstruction de David. Par la suite, les deux équipes se précipitaient pour aller chercher un point au classement, et cela causait de multiples maladresses. La dernière balle était pour les visiteurs, qui faisaient un en-avant à dix mètres de la ligne. Cruel pour Rouen, qui accuse maintenant onze points de retard sur son prédécesseur au classement. Biarritz se donne de l'air avec ce succès, acquis sous les sifflets du public d'Aguiléra.