Obligés par l’Écosse d’évoluer en blanc à Murrayfield, les Bleus devraient à leur tour profiter de la nouvelle loi pour conserver leurs couleurs.

Jamais la couleur des maillots n’a autant fait susciter autant de débats que cette année, dans l’histoire du 6 Nations. Outre-Manche en effet, la polémique a fait rage, au sujet du futur affrontement entre le pays de Galles et l’Irlande. En raison ? La colère des… daltoniens, qui avait déjà obligé lors de la dernière Coupe du monde. C’est ainsi qu’à partir de la saison prochaine, l’Irlande et le pays de Galles abandonneront tour à tour leurs mythiques tuniques pour les rencontres entre les deux nations.

Drôle de débat, nous direz-vous, quand il suffirait qu’une des deux équipes évolue en short noir (comme c’était le cas dans les années 80…) pour régler tout problème de vision ? Probablement. Reste que ce nouvel "enjeu" s’avère évidemment apprécié par les équipementiers (qui voient là l’occasion de vendre davantage de jeux de maillots alternatifs). Mais aussi éminemment "politique" puisque, comme par hasard, la législation concernant la couleur des maillots a changé cette année dans le cadre des 6 Nations…

Fin des traditions

En effet, au nom de plus de cent quarante ans d’amateurisme, la coutume dans le cadre des 6 Nations voulait que, comme au temps du rugby de papa, l’équipe visiteuse ait l’honneur de porter ses couleurs traditionnelles, la recevante ayant le fair-play de troquer les siennes. Une tradition qui s’est terminée cette saison. "Depuis cette année, nous confiait un membre influent de la FFR, c’est le pays hôte qui choisit la couleur de son maillot, au cas où ceux des deux équipes soient trop ressemblants."

L’Écosse ne s’est ainsi pas faite prier, voilà quinze jours, pour conserver son maillot bleu marine traditionnel face au XV de France, Grégory Alldritt et ses coéquipiers disputant ainsi le premier match en blanc de l’histoire du XV de France à Murrayfield. Sans que cela ait eu l’heur de choquer grand monde hormis quelques puristes, pour tout dire… Voilà pourquoi, à la question de savoir si les Bleus allaient se la jouer "à l’écossaise" et évoluer pour la première fois de leur histoire en bleu contre la Squaddra Azzurra à domicile, la question devrait être vite tranchée… En espérant toutefois – on n’en doute pas – que les Bleus se montreront de bien meilleurs hôtes que les Écossais au Stade de France, et laisseront au staff transalpin un vestiaire digne de ce nom pour se changer et se doucher. Ce dont les Tricolores avaient été privés à Murrayfield, en vertu d’un sens de l’hospitalité "particulier" qui en a laissé plus d’un coi…