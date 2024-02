Alors qu'il s'apprêtait à répondre à une interview après la défaite d'Oyonnax à Toulouse, Loïc Godener a retiré son protège-dents et a par la même occasion perdu une dent. Pas de quoi arrêter le troisième ligne qui a répondu aux questions comme si de rien n'était.

Les temps sont durs pour Loïc Godener, le numéro 8 des Oyomen n'a pas passé une après-midi de rêve à Ernest-Wallon. Alors que les siens ont largement été balayés par Toulouse en encaissant plus de 60 points et sont actuels derniers du Top 14, le troisième ligne a en plus perdu une dent.

Si Godener avait perdu sa quenotte pendant le match, après un rude combat, il aurait au moins pu se consoler, mais c'est bien après la bataille que cette fameuse dent s'est fait la malle. Alors, qu'il s'apprêtait à répondre aux questions du diffuseur Canal +, l'Oyonnaxien a enlevé son protège-dents et a par la même occasion perdu sa dent, son incisive en plus... Mais pas de quoi perturber le joueur d'Oyonnax qui a simplement commenté, "Et bah voilà, j'ai perdu ma dent", avant de reprendre avec le sourire, certes un peu moins ravageur, mais le sourire quand même.