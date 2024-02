Très belle performance des joueurs palois qui se sont imposés à Chaban-Delmas (10-20), guidés par le guerrier Beka Gorgadze et l'opportuniste Samuel Ezeala. L'ouvreur de l'UBB, Mateo Garcia a été malheureux en première période alors que Tana Vili, pour sa première titularisation de la saison, a connu des difficultés dans le secteur défensif.

Les Tops

Beka Gorgadze

L’ancien joueur de l’Union Bordeaux-Bègles a brillé à Chaban-Delmas. Il a été un poison ballon en main en cassant pas moins de sept plaquages en douze courses seulement. Une efficacité qui a permis à la Section d’avancer dans la défense bordelaise. Le Géorgien, qui revenait d’une semaine avec sa sélection, avait encore de l’énergie pour faire à l’UBB.

Samuel Ezeala

L’ailier Palois a été décisif aussi bien sur le plan offensif que défensif. Il a profité de deux mauvais choix de Mateo Garcia pour se montrer, en effectuant tout d’abord un très bon travail sur le premier essai d’Axel Desperes. Il a ensuite intercepté une passe sautée de l’ouvreur girondin pour filer entre les poteaux juste avant la pause. L’ancien clermontois a aussi été à son avantage dans le secteur défensif en réalisant des plaquages offensifs alors que l’UBB se rapprochait de l’en-but béarnais.

Axel Desperes

C’était seulement sa deuxième titularisation à l’ouverture cette saison. Le jeune international des moins de 20 ans, qui a participé aux deux premières journées du Tournoi des 6 Nations de la catégorie, a parfaitement pris le relais de l’indéboulonnable Joe Simmonds qui est actuellement blessé. Il a dirigé le jeu palois avec beaucoup de précision tout en se montrant solide en défense. Une performance récompensée par un essai personnel.

Bordeaux n'a pas confirmé son beau succès sur la pelouse de Toulon avec une défaite à domicile contre Pau. Accrocheurs et solides en défense, les Palois se relancent après quatre défaites de rang en championnat.



Les Flops

Mateo Garcia

Après-midi cauchemardesque pour l’ouvreur de l’UBB qui, sur la seule première mi-temps, fut responsable des deux essais encaissés par les siens. Le premier en visant une mauvaise zone au pied où se trouvaient pas moins de cinq Palois placés et prêts à contre-attaquer. Une poignée de secondes plus tard, le jeune Axel Despérès s’effondrait dans l’en-but. Le second en allongeant au dernier moment une passe sautée pour son ailier qu’il pensait démarqué. Sauf que l’ailier palois Samuel Ezeala veillait au grain et intercepta ladite passe pour filer sans opposition sous les poteaux. Une passe si risquée qu’on ne comprend pas pourquoi l’ouvreur girondin ne tapa pas à suivre dans le dos du Palois. Dès le retour des vestiaires, il fit un cadeau empoisonné à son arrière Romain Buros en le servant sous pression à cinq mètres de la ligne, après avoir tenté un crochet plutôt que de dégager son camp le plus rapidement possible. Bref, l’addition est chargée pour le demi d’ouverture…

Ben Tameifuna

L’international tongien n’a pas eu l’impact escompté. Pourtant, il a été géré avec parcimonie par son staff, qui l’a sorti une première fois après une demi-heure de jeu pour le relancer dans la bataille pour la dernière demi-heure. Plutôt dominé en mêlée fermée par une mêlée paloise qui avait visiblement bien préparé son coup. En deuxième mi-temps, on vit aussi le colosse polynésien se faire arracher le ballon des bras par le flanker palois Reece Hewat, qui initia un contre de cinquante mètres pour la Section. Par ailleurs, il n’a que peu plaqué et peu avancé sur ses prises de balles. Méconnaissable par rapport au Ben Tameifuna de ces dernières semaines.

Tani Vili

Barré par la concurrence de Ben Tapuai et de Yoram Moefana, le centre girondin Tani Vili avait là une occasion de se mettre en valeur. C’est globalement manqué. Même à côté d’un Mateo Garcia qui était certes à côté de ses crampons, le centre n’a que peu apporté sur ses prises de balles, et s’est souvent laissé déborder par l’attaque paloise comme en témoignent ses trois plaquages manqués. Un score qui fait de lui le plus mauvais défenseur de la ligne s’attaque girondine, à égalité avec l’ailier Madosh Tambwe.