George Tilsley et le SUA ne devraient pas se quitter bons amis. Le Néo-Zélandais a complètement gâché son retour dans son club de cœur après son licenciement cet été du Stade toulousain, suite à sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales. Petit rappel des faits : jeudi dernier, après la belle victoire du Sporting face au leader Provence rugby (31-7), le polyvalent trois-quarts - qui n'était pas sur la feuille de match - s'en était pris au directeur général du club Thomas Léger. Tilsley, vraisemblablement en état d'ébriété, avait voulu en découdre physiquement avec le directeur sportif du Sporting, avant d'être retenu par d'anciens joueurs. Des témoins de la scène nous avaient notamment confiés : "S’il n’avait pas été retenu par les anciens joueurs, cela aurait pu être très grave".

Mis à pied par le Sporting à titre conservatoire, Sud Ouest et le Petit Bleu nous apprennent aujourd'hui que le club serait en train de monter un dossier juridique pour licencier George Tilsley pour faute grave. Contacté par nos soins, le président Jean-François Fonteneau temporise : "Il a été mis à pied, il y a une procédure disciplinaire classique à suivre avec notamment un entretien préalable avec le joueur." Mais au boss du Sporting de ne pas sous-estimer l'affaire : "Les faits sont suffisamment graves pour aller dans ce sens".

Si le club se réserve le droit de communiquer en temps voulu, il est sûr que le joueur n'est pas revenu à Armandie depuis les événements de la semaine dernière. En déplacement ce vendredi soir sur la pelouse de Nevers (19h30), les Agenais vont tenter de confirmer leur très bon match face aux Aixois pour poursuivre leur remontée au classement (10èmes à cinq points de la 6ème place). "Cela n'a pas perturbé le groupe, informait l'entraîneur Dave Ryan en conférence de presse. On en a discuté en début de semaine et on a basculé sur le match à Nevers".

Pour George Tilsley, adulé entre 2015 et 2018 avant son départ à Bordeaux, cela ressemble au dérapage de trop. Malgré une relation privilégiée avec son président, qui déclarait encore à son retour il y a quelques mois vouloir lui accorder une seconde chance, la direction du Sporting a pris très au sérieux ce énième faux pas. Le président du SUA avait été clair à l'époque : "George Tilsley sait plus que personne qu’il doit être irréprochable, sur et en dehors des terrains. Cette responsabilité est la sienne, le club sera intransigeant sur son comportement comme il l’est avec l’ensemble des joueurs qui portent l’image du SUA." Sur le terrain, Tilsley a disputé six matchs cette saison dont son dernier, fin janvier face à Béziers, où il avait inscrit un essai malgré la défaite de son équipe. Mais son coup de sang de jeudi dernier semble mettre un point final à son histoire d'amour avec le club huit fois champion de France.