Face au forfait de dernière minute de Léon Darricarrère (malade), Alex Newsome remplace le jeune français au centre de Clermont, face à Bayonne. Bautista Delguy intègre le groupe.

Forfait de dernière minute à Clermont. Léon Darricarrère est malade et sera remplacé au centre de l'attaque jaune et bleue par Alex Newsome. L'habituel arrière de l'ASM était initialement remplaçant mais débutera donc aux côtés de Pierre Fouyssac. Le polyvalent Australien a joué centre à treize reprises au cours de sa carrière. Face à ce changement tardif, Bautista Delguy intègre le groupe et sera placé sur le banc. Un forfait qui tombe mal pour Clermont qui perd également un Jiff pour cette rencontre en terre basque.

\u26a0\ufe0f Changements \u26a0\ufe0f #ABASM

\u21a9\ufe0f Leon Darricarrere malade

\u21aa\ufe0f Alex Newsome débute au centre

\u21aa\ufe0f Bautista Delguy intègre le groupe #22 pic.twitter.com/e5S3nvWSQB — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 17, 2024

Alors qu'ils sont actuellement sous le seuil minimum de Jiff cette saison, les Jaunards ne compteront que 16 joueurs issus de la formation française à Bayonne. Pour rappel, Anthony Belleau, Étienne Falgoux, Étienne Falgoux et Sébastien Bézy sont tous forfaits pour la 15ème journée. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h05 au stade Jean-Dauger.