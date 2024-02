Clermont se déplacera à Bayonne sans Anthony Belleau, blessé à un adducteur, ni Étienne Falgoux touché à un biceps. Le gaucher sera indisponible pour une durée de trois mois environ. Un coup dur pour Clermont qui comptera sur Giorgi Beria et Daniel Bibi Biziwu au poste de pilier gauche.

Premiers coups durs de l'année pour Clermont. Anthony Belleau et Étienne Falgoux sont blessés à un adducteur et à un biceps et ne seront pas du voyage à Bayonne, informe La Montagne. Si le demi d'ouverture devrait être vite remis sur pied, le pilier gauche devra lui patienter de nombreuses semaines pour revenir sur le terrain. Selon nos informations, Étienne Falgoux va subir une opération et sera indisponible environ trois mois. De quoi faire grincer des dents le staff clermontois qui était jusqu'ici assez épargné par les blessures de longue durée, mis à part la luxation du genou d'Irae Simone ou la fracture du plancher orbital de Julien Hériteau.

Étienne Falgoux ne devrait reprendre la compétition qu'en mai prochain. Icon Sport - Icon Sport

Face à Bayonne, Benjamin Urdapilleta devrait logiquement assurer l'intérim. Auteur d'un début de saison canon, l'Argentin s'est blessé à une épaule en novembre et a débuté l'année 2024 sur le banc des remplaçants, derrière un Anthony Belleau impérial depuis plusieurs semaines. Très attendu dans le pays Basque, le balancier argentin devra mener à la baguette une équipe en pleine confiance. L'ASM reste sur cinq matchs de suite sans défaite mais se déplacera donc sans deux de ses cadres, Jiff qui plus est.