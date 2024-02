Soulagé après le succès de Biarritz face à Rouen (22-8), le troisième ligne aile Simon Augry a apprécié la prestation collective de son équipe, qui n’a pas eu uniquement besoin de ses individualités pour s’en sortir.

Simon, avez-vous l’impression d’avoir laissé échapper un point ce soir ?

Je ne sais pas s’il y a la frustration du point de bonus. Nous nous sommes retrouvés, surtout devant. Nous avions pris quelques chambrages, toute la semaine, de la part des trois-quarts, qui nous disaient qu’on ne mettait pas de ballons portés. Nous avons donc montré que nous en étions capables. Alors oui, nous avons laissé passer le bonus, mais je pense que cette victoire va faire du bien dans l’état d’esprit. Je connais un peu Colomiers et Montauban, ce seront des matchs comme ça. Il faut qu’on s’en serve d’une prestation comme ça, car ça ne sera pas du beau rugby, mais il faudra être solide devant.

Est-ce à partir de ce soir, vu votre prestation, que le BO va accepter que ce soit moins joli sur le terrain ?

J’espère, mais il ne faut pas non plus perdre cet ADN et le fait qu’on soit capable de jouer les bons coups. Ce soir, j’ai senti que devant, quand il y avait une touche, on ne laissait pas le choix aux trois-quarts et au dix. C’était ballon porté et on a eu raison de le faire, puisque nous avons marqué à chaque fois. Les leaders ou le capitaine de touche ont fait les bons choix et ça a payé, ce soir.

Avez-vous pris du plaisir devant ?

Oui. Je pense que tout le monde a pris du plaisir sur cette dernière séquence défensive à la fin. Même si on avait pris un essai, on aurait quand même gagné le match, mais il y a eu cet état d’esprit de ne rien lâcher, au bord du ruck, alors qu’on s’est fait franchir plusieurs fois sur des situations pareilles pendant le match. Là, j’ai vu des mecs s’envoyer jusqu’à ce que Rouen fasse un en-avant. Cet état d’esprit, je crois que je ne l'avais jamais vu, encore, depuis le début de la saison.

Est-ce un déclic ?

J’espère qu’on va pouvoir enchaîner. Il faudra aller à Colomiers avec le même état d’esprit. Nous n’avons rien à perdre là-bas.

On vous sent vraiment heureux d’avoir gagné avec cet état d’esprit et cette défense-là…

Avant le match, nous ne faisions pas les beaux. Ce n’était pas le match de la peur, mais presque. Si on perdait, la suite de la saison allait être compliquée. On a toujours nos cartes en mains. Il ne faut pas regarder les autres. Il faut tout gagner à la maison et aller accrocher les matchs à l’extérieur. Ce soir, on a fait un bon résultat. [...] On va avoir des gros chocs qui arrivent. Vannes, ça joue au ballon, mais devant, c’est très dominateur. C’est rassurant de voir qu’on est capable de marquer l’adversaire et mettre des ballons portés, parce que je crois qu’on n’en a pas mis beaucoup depuis le début de la saison. Là, il y en a deux, plus un essai de Zakaria El Fakir, en filou, au bord d’un ruck. C’est rassurant.

Qu’avez-vous pensé du match de Yann David ?

Sa carrière parle pour lui. Il ne me surprend pas. J’espère qu’il pourra enchaîner. De toute façon, quand on ne sait pas quoi faire, on lui donne le ballon et on voit ce qu’il se passe. Physiquement, il est tellement au-dessus. Ce soir, il a traversé le terrain. J’espère que tous les petits jeunes s’inspirent de son professionnalisme. Après, ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime beaucoup, mais sur le terrain, il montre qu’il est là et que même s’il a 35 ans, on peut le suivre.

Quand le BO va mal, pour avancer, il faut donner le ballon à Yann David ou à Temo Matiu…

Oui, même si ce soir, on a un peu moins vu Temo, car c’est plus pour lui quand ça joue au ballon. Quand Joe Jonas est en forme, on lui donne le ballon et il est capable de faire un exploit, mais je pense que depuis le début de la saison, on s’est un peu trompé à vouloir trop attendre de ces mecs-là, et au final on ne jouait pas en équipe. Ce soir, j’ai vu des mecs comme Kévin Tougne ou Pieter Jansen van Vuren, qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu, se greffer à l’équipe. On a plus joué ensemble. Ilian Perraux, avant le match, a dit “on va arrêter de jouer comme des stars et on va jouer comme une famille”. C’est ce qui s’est passé. Il faut arrêter de penser qu’on a deux ou trois joueurs qui vont traverser le terrain, parce que quand ils n’y arrivent pas, on fait quoi derrière ?