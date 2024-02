En mars 2022 l'affaire éclatait au grand jour. Gilles Belzons, qui était à cette époque président du Racing Club narbonnais, était visé par des accusations d'agressions sexuelles sur son fils. Son ex-femme avait déposé une plainte et une enquête judiciaire avait été ouverte. En octobre 2023, l'ancien joueur du RCN a été blanchi et a récupéré la garde de son fils.

Gilles Belzons n'a eu de cesse de clamer son innocence : "Je jure que tout est faux", déclarait-il dans ces colonnes. L'ancien président du Racing Club narbonnais n'avait d'ailleurs pas hésité à se livrer avec beaucoup d'émotion devant une grande assemblée de Narbonnais pour faire entendre sa voix et se défendre des accusations d'agressions sexuelles sur son fils qui le visaient. Aujourd'hui la justice a mis un point final à plusieurs mois de douleurs pour la famille Belzons. C'est même le 30 octobre 2023 que le non-lieu a été rendu par le juge d'instruction de Narbonne. Gilles Belzons a donc été blanchi il y a maintenant plus de trois mois.

Je pense qu'il est l'heure de le dire et de blanchir mon nom

Un "ouf de soulagement" et de longues semaines dont l'ancien joueur du RCN avait besoin avant de mettre des mots sur cette affaire : "Aussi paradoxale que cela puisse paraître, j'ai eu besoin de temps avant d'en parler. Tout le monde se demandait pourquoi je n'avais pas envie d'en parler pour enfin officialiser mon innocence mais ces trois derniers mois ont été douloureux. Toute la pression accumulée est retombée d'un coup. Aujourd'hui je pense qu'il est l'heure de le dire et de blanchir mon nom et toute ma famille", explique Gilles Belzons.

"Gilles Belzons est totalement innocenté des accusations portées à son encontre. Aujourd'hui, il me semble important d'énoncer les faits qui sont la vérité", assure Me Agnès Pompier, avocate de l'ancien joueur.

Un premier recours déjà classé sans suite en 2021

Pour rappel, en mars 2022 cette affaire éclatait au grand jour mais avait en réalité débuté bien plus tôt. C'est en 2020 que les premiers désaccords entre Gilles Belzons et son ancienne compagne apparaissaient. Djemila Bel Lamine (son ex-femme) avait déposé une plainte pour agressions sexuelles sur leur fils à la suite de laquelle une enquête judiciaire avait été ouverte. Gilles Belzons avait donc perdu la garde de son fils.

De longs mois de bataille judiciaire qui ont pris fin à l'aube de l'année 2024. À ce jour Gilles Belzons a retrouvé avec joie la garde de Léon à temps plein. De son côté la mère n'a pas souhaité faire appel de cette décision et est pour l'heure autorisée à voir son fils un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.