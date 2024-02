Comme nous vous l'avions révélé récemment, l'ouvreur ou centre du MHR Paolo Garbisi (23 ans, 33 sélections) va bien s'engager à Toulon avec effet immédiat. Il devrait arriver dans les prochains jours.

Au final, le chassé-croisé aura bien lieu entre Christopher Tolofua et Paolo Garbisi. Alors que nous annoncions déjà le 25 janvier dernier que les deux hommes allaient faire le chemin inverse et changer de club, le Rugby Club Toulonnais avait publié un communiqué démentant notre information. Pourtant, après avoir annoncé le départ du talonneur avec effet immédiat vers Montpellier ce dimanche, le club de la rade devrait accueillir très prochainement l'ouvreur italien. Ce dernier, en baisse de temps de jeu dans l'Hérault, devrait débarquer dans les jours qui arrivent et aidera grandement le RCT avec sa polyvalence entre ouvreur et centre.

Waisea blessé, Garbisi au centre ?

L'Italien pourra notamment aider au remplacement de Waisea Nayacalevu, actuellement blessé à l'épaule, alors que la question de l'ouverture est toujours au centre des préoccupations dans le Var. Le MHR, de son côté, compte donc pleinement sur Louis Carbonel en numéro 10.