L'US Carcassonne a annoncé sa nouvelle recrue Shaun Adendorff. Le troisième ligne centre s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club audois.

Du nouveau dans l'Aude ! L'US Carcassonne a communiqué sur sa nouvelle recrue, qui restera jusqu'à la fin de cette saison de Nationale. Le troisième ligne centre, en provenance de Nevers, Shaun Adendorff (31 ans ; 1m86 - 110kg) s'est engagé avec les Jaune et Noir. Le Sud-africain a notamment évolué au Stade aurillacois, dans lequel il est arrivé en 2018. En deux saisons, il aura disputé 32 rencontres pour 10 essais marqués dans le Cantal. Après un passage à Northampton (2020), il revient en France, toujours en Pro D2. C'est l'USO Nevers qui avait recruté le troisième ligne pour 2 saisons et 41 matchs sous le maillot jaune.

Carcassonne est actuellement quatrième du championnat de Nationale et compte 12 victoires pour un match nul et quatre défaites. Jean-Marc Aué et ses hommes affrontent Nice ce vendredi soir à 19h30 au Stade Albert-Domec.