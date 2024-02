Annoncé du côté de l'Union Bordeaux-Bègles pour la saison prochaine, le trois-quarts centre des Sharks Rohan Janse van Rensburg va quitter l'Afrique du Sud. Il file vers le Japon et va finir la saison en cours avec les Canon Eagles (Yokohama).

Le club japonais des Canon Eagles a annoncé avoir engagé le trois-quarts centre sud-africain Rohan Janse van Rensburg (29 ans) en tant que joker médical. En provenance des Sharks de Durban, le Springbok (1 sélection) va donc rejoindre l'actuel quatrième de la League One pour la suite de la saison. "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe des Yokohama Canon Eagles, c'est un véritable honneur pour moi de représenter le club et ses supporters. Je vais m'efforcer d'aider l'équipe de toutes les manières possibles et j'ai hâte de construire des relations durables au cours de cette saison. J'ai hâte de vous montrer ce dont je suis capable au cours de cette saison".

Annoncé du côté de l'UBB

Il y retrouvera, certes blessés, ses deux compatriotes champions du monde 2023 Faf de Klerk et Jesse Kriel, qu'il viendra remplacer. Le joueur, passé par les Sharks de Sale et les Lions, devrait rejoindre la France lors de l'intersaison prochaine. En effet, selon l'Equipe, l'Union Bordeaux-Bègles aurait avancé sur le dossier et pourrait enrôler le numéro 12.