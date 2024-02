Le capitaine de l'équipe de France à 7 a donné des nouvelles d'Antoine Dupont, qui poursuit son adaptation à sa nouvelle discipline. Paulin Riva vante l'intelligence de jeu de son coéquipier et sa faculté "à très vite enregistrer les choses".

Le capitaine de France 7 connaît bien Antoine Dupont. Les deux ont été formés au FC Auch, même si Paulin Riva - Gersois d'origine - le rappelle à l'envie : "Il est des Hautes-Pyrénées mais on l'a vite adopté dans le Gers (rires)". Les deux sont capitaines des équipes de France et sont passés du rugby à XV au VII. Au tournoi de Vancouver (week-end du 23 février), ils joueront côte à côte. Invité de l'émission "Intégrale rugby" sur RMC, Riva a donné des nouvelles de "Super Toto" et de son adaptation à sa nouvelle discipline. "C'est un garçon qui est très à l'écoute et qui a déjà basculé sur la discipline. Il est très concentré. Il amène beaucoup d'exigence. C'est bien pour le groupe et ça élève le niveau de l'équipe."

Il veut réussir dans tout ce qu'il entreprend

Au sujet de l'adaptation nécessaire pour passer du XV au VII, Paulin Riva n'est pas du tout inquiet pour la star du rugby français. "Antoine est un joueur très intelligent qui veut réussir dans tout ce qu'il entreprend. Il est à l'écoute et il s'est approprié très rapidement le système de jeu. Avec le peu de temps qu'il est avec nous (les étapes de Vancouver et de Los Angeles, N.D.L.R.), il sait qu'il doit être performant tout de suite. Il a cette faculté à enregistrer les choses, à comprendre nos codes."

Ainsi, les habitués du seven apportent leur aide au demi de mêlée du Stade toulousain, fut-elle seulement nécessaire. "On essaie de l'aider à tirer le maximum de son potentiel. Il y a forcément un temps d'adaptation pour qu'il se connecte à notre système, mais encore une fois, dès qu'il met un pied sur le terrain, il est très concentré. Il sera prêt pour Vancouver." Malgré l'immense talent du joueur, le rugby à 7 est une discipline très exigeante car elle nécessite une condition physique optimale pour rester performant sur la durée d'un match (14 minutes). "Le rugby à 7 est un sport extrême, et très violent physiquement. C'est court mais intense. On n'a pas le temps de souffler, de trop réfléchir, de se reposer." Dupont et les Bleus, actuellement à l'INSEP, disputeront l'étape de Vancouver du 23 au 25 février prochain, avant de partir à Los Angeles (du 1 au 3 mars). Le Toulousain est accompagné de son coéquipier de club Nelson Épée.