Les dirigeants agenais comptent faire le ménage dans leur effectif et prévoient entre quinze et vingt départs à l’intersaison. En revanche, ils conservent logiquement leurs jeunes.

Ce sont des matchs comme celui réalisé contre Provence Rugby qui pourraient permettre à certains éléments de rempiler à Agen. Ou d’intéresser d’autres clubs. Pour autant, Jean-François Fonteneau et son équipe dirigeante savent pertinemment que ce groupe a besoin d’être renouvelé. La ligne de trois-quarts devrait notamment subir des changements cet été.

On le sait, Sonatane Takulua, Ben Volavola, Tévita Railevu et Mathieu Lamoulie ne porteront plus le maillot lot-et-garonnais. Mais ils ne devraient pas être les seuls. Selon nos informations, George Tilsley ne devrait plus porter le maillot agenais. Une suite logique après l’incident de jeudi soir à la suite du match contre Provence Rugby.

Le Néo-Zélandais n’est pas le seul joueur sous contrat que le club souhaite voir partir. C’est également le cas de Timilaï Rokoduru qui, toujours selon nos informations, n’entre plus dans les plans du Sporting Unions Agenais, au même titre qu’Inoke Nalaga. Le jeune fidjien, qui n’arrive pas à franchir le cap du monde professionnel, devrait être prêté. Pour Harry Sloan et Théo Belan, les récentes performances pourraient amener les décideurs agenais à revoir leur décision de s’en séparer même si pour l’heure, il reste peu probable que les deux hommes poursuivent leur aventure dans le Lot-et-Garonne.

Darchen et Tolot vers la prolongation

En revanche, le SUA souhaite conserver les joueurs attachés au club. En ce sens, Romain Darchen va prolonger son bail dans les jours à venir et sera lié au Sporting jusqu’en 2027. Loris Tolot aussi, devrait être conservé même si l’accord n’a pas encore été trouvé. Sur cette ligne d’attaque, Agen est en bonne voie pour signer un numéro 9. La cellule recrutement s’active aussi pour trouver un ouvreur et un voire deux centres. Des entretiens ont d’ailleurs déjà eu lieu en visioconférence avec plusieurs éléments !

Olmstead conservé ?

Chez les avants, le chantier est un moins important même si deux postes posent problème aujourd’hui. Celui de talonneur déjà où Clément Martinez et Mike Sosene-Feagai ne devraient plus être là. Au poste de pilier droit ensuite. Quid de Walter Desmaison, Malik Hamadache, Théo Sauzaret et Beau Farrance ? Le premier souffre d’une blessure récurrente au mollet. Pourra-t-il honorer sa dernière année de contrat ? Le second semble se diriger vers une fin de carrière. Les deux derniers sont en fin de contrat. Le club réfléchirait à conserver l’un des deux éléments. Une recrue au minimum devrait arriver !

En deuxième ligne, Joe Maksymiw ne restera pas. Corentin Vernet, trop irrégulier, devrait également changer de maison même si son match contre Provence Rugby parle en sa faveur. En revanche, le club a émis le souhait de conserver Zak Farrance et Evan Olmstead. Mais à quel prix ? Là aussi, un deuxième ligne supplémentaire devrait signer.