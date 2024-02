Lors de la 18e journée de Nationale, qui était la première depuis le forfait général de Blagnac, le leader Niçois a assuré, tout comme son dauphin, Albi. Narbonne a en revanche chuté à Bourgoin.

Nice et Albi s'échappent ! Les deux leaders de Nationale se sont de nouveau imposés ce week-end et continuent de mener un train d'enfer sur la haute partie du classement. Les deux équipes profitent aussi ce week-end de la défaite de Narbonne sur la pelouse de Bourgoin. Derrière, si Carcassonne n'a pas joué à cause du forfait général de Blagnac, Suresne a assuré face à Massy alors que Bourgoin intègre le top 6 après sa victoire.

Chambéry fait la bien mauvaise opération en enchaînant une deuxième défaite de suite, cette fois sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, qui est invaincu sur ses quatre derniers matchs. En bas du classement, Vienne s'est encore incliné et file de plus en plus vers la Nationale 2. Tarbes et Massy font du surplace.

Tous les résultats de la 18ème journée