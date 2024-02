La rencontre Écosse - France a fait beaucoup de bruit de par son scénario irrespirable mais également les échanges de "ping-pong rugby" et l'utilisation de la loi "Dupont". Nigel Owens, ancien arbitre international, souhaite la fin de cette règle "farfelue".

Cinq secondes à l'arrêt. Lors de plusieurs réceptions de coups de pied, Finn Russell et Thomas Ramos se sont volontairement arrêtés pour empêcher leurs adversaires respectifs de monter et mettre la pression. Cette fameuse "loi Dupont" a suscité beaucoup de réactions lors de la rencontre Écosse - France, qui a finalement vu les Bleus s'imposer à Murrayfield. Au lendemain du succès étriqué des Français, Nigel Owens tire déjà la sonnette d'alarme. Dans sa chronique du WalesOnline, l'ancien arbitre international appelle les instances du rugby à mettre fin à cette règle "farfelue".

"Pouvons-nous combler cette lacune ? Potentiellement. Une solution pourrait être de dire que, que vous soyez ou non à moins de 10 mètres de l'endroit où le ballon atterrit, vous devez toujours reculer vers votre propre ligne de but jusqu'à ce que vous soyez mis en jeu. Cela demandera bien sûr plus de travail à l'arbitre et à son équipe, car ils devraient désormais s'assurer que les joueurs reculent et pas seulement avancent" développe Owens.

La volonté de voir moins de coups de pied

Le Gallois souhaite voir plus de jeu ballon en main et moins coups de pied. En supprimant la "loi Dupont", Nigel Owens estime que "cela permettra à l'équipe qui capte plus d'espace pour contre-attaquer et entraînera moins de coups de pied. Je me trompe peut-être, mais je ne vois pas vraiment d’effet négatif que cela pourrait avoir ailleurs. Quelle que soit la solution, il est clair que nous avons besoin de quelque chose pour essayer de réduire le nombre de coups de pied. Nous voulons être fiers de notre jeu et les situations étranges auxquelles cette faille conduit peuvent donner l’impression que nous regardons parfois le tennis et non le rugby !".