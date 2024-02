En décembre 2022, l'ancien trois-quarts polyvalent des Wallabies Kurtley Beale (35 ans, 95 sélections) avait été accusé d'agression sexuelle par une femme à Sydney. Arrêté par la police, il s'est présenté devant le tribunal ce vendredi. Il a finalement été jugé non-coupable.

Kurtley Beale est libre. Ce vendredi, l'iconique arrière polyvalent de l'Australie comparaissait devant la justice pour une affaire d'agression sexuelle datant de décembre 2022. Les faits se seraient déroulés dans les toilettes d'un hôtel de Bondi Beach à Sydney le 17 décembre dernier. Une enquête avait été menée par la police locale et Beale avait finalement été arrêté le 20 janvier 2023 avant d'être entendu. Libéré sous caution, l'ancien joueur du Racing 92 a donc dû attendre un an avant de faire face au tribunal.

Sa suspension l'avait privé de la Coupe du monde

Ce vendredi, la cour a donc tranché et Beale a été jugé non-coupable pour les chefs d'accusation suivants : rapport sexuel non consenti et attouchements sexuels. "J'ai toujours clamé mon innocence. Ma famille et moi avons souffert cette année, et je suis très reconnaissant que la vérité apparaisse", a soufflé le principal intéressé à la suite du procès, alors que sa femme a fondu en larmes lors de l'annonce du jugement. Ce dernier avait été suspendu par la fédération australienne suite aux accusations, alors qu'il avait rejoint les Waratahs avec pour objectif de préparer la Coupe du monde 2023.

L'avocate de Beale, Margaret Cunneen a qualifié la victime comme une "manipulatrice". Alors que cette dernière a allégué que Beale l'avait forcé à avoir des rapports sexuels en les décrivant, elle a aussi précisé avoir utilisé les toilettes des hommes pour éviter la file d'attente chez les femmes lorsque Beale est entré et a verrouillé la cabine. L'avocate de l'ancien joueur a précisé qu'il demanderait réparation.