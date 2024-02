Depuis ce lundi et jusqu’à vendredi, l’habituel capitaine du XV de France et ses nouveaux partenaires du VII s’entraînent sur les installations de l’Insep. La dernière ligne droite avant les étapes de Vancouver et Los Angeles qui verront le Toulousain lancer sa quête olympique.

La carrière à VII d’Antoine Dupont vient de connaître son véritable coup d’envoi. Si le demi de mêlée travaille depuis des semaines en vue de cette reconversion temporaire et avait effectué une première séance avec les spécialistes de la discipline, le 3 janvier, les choses très sérieuses ont véritablement débuté ce lundi. Le Toulousain et ses nouveaux partenaires de sélection se sont rejoints à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep), situé au cœur du bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement. France 7 y transite régulièrement depuis que l’institut et la FFR ont signé une convention de collaboration, en avril 2021. Antoine Dupont a été convoqué avec seize autres joueurs pour ce stage : huit sous contrat fédéral (William Iraguha, Jonathan Laugel, Thibaud Mazzoleni, Stephen Parez-Edo, Varian Pasquet, Paulin Riva, Jordan Sepho et Jocachim Trouabal) ainsi que huit quinzistes habituels (le Toulousain Nelson Epée, le Bayonnais Esteban Capilla, le Perpignanais Théo Forner, le Briviste Aaron Grandidier-Nkanang, l’Agenais Jefferson Lee Joseph, le Toulonnais Ryan Rebbadj, le Parisien Andy Timo et le Castrais Antoine Zeghdar). Du vendredi 23 au dimanche 25 février, Dupont disputera l'étape de Vancouver. Face à l’Australie et aux Etats-Unis à Vancouver C’est dans le cadre de l’Insep que le meilleur joueur du monde à XV 2021 va prendre ses marques en vue de son premier tournoi qui devrait vraisemblablement le voir évoluer à un des deux postes de demi (4 voire 5). Pendant cinq jours, Jérôme Daret et le staff vont veiller à l’intégration de l’habituel capitaine du XV de France au sein du collectif tricolore, actuel septième du classement général du circuit mondial. Lire aussi : Le groupe pour le stage de préparation avec Antoine Dupont Les Bleus s’envoleront en fin de semaine prochaine en direction de Vancouver où ils disputeront la quatrième étape du HSBC Svns, du vendredi 23 au dimanche 25 février. Au Canada, ils ont été placés dans la poule B, aux côtés de l’Australie, des Samoa et des Etats-Unis.