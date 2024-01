Les sélections à 7 vont disputer la troisième étape des sevens series ce week-end. Pour les hommes, il est question de hausser le curseur avant l’arrivée du Toulousain. Les filles, elles, veulent confirmer.

En cette nouvelle année, qui dit France 7 pense Antoine Dupont. Candidat de luxe aux JO de Paris, le numéro 9 des Bleus est devenu la nouvelle tête d’affiche de la discipline quand bien même il n’a pas encore disputé la moindre minute en compétition. Comment pourrait-il en être autrement étant donné son aura ? "Sa présence amène un coup de projecteur incroyable sur une discipline qui le mérite", s’en réjouit Jérôme Daret, entraîneur national et apôtre de la pratique. Pour l’heure, le Toulousain a participé à une journée d’entraînement, le 3 janvier. suffisant pour déclencher l’effet papillon : "Ça nous prépare à ce qui nous attend. Il y aura beaucoup de pression mais c’est un bon signal. Et la puissance de l’équipe va être transcendée."

En attendant Dupont, les Bleus vont disputer, dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, la troisième étape du circuit mondial, à Perth. Après des neuvièmes et huitièmes places, Jérôme Daret espère voir le contenu proposé par ses troupes récompensé par de meilleurs résultats : "Il ne nous a pas manqué grand-chose pour être bien classé : le quart de finale face aux Fidji nous échappe de peu au Cap tout comme le bonus face aux Etats-Unis à Dubaï qui nous aurait permis de nous qualifier. Nous avons tout de même battu les Fidji et la Grande-Bretagne mais, surtout, il y a eu du contenu, de la matière." Et des évolutions, comme autant d’investissements sur l’avenir : "On est en train de transformer notre jeu, notre coaching. L’an passé, nous avons joué six demies et obtenu quatre médailles : c’est exceptionnel pour le VII français mais nous n’avons pas encore trouvé le chemin jusqu’à l’or. Pour y parvenir, il faut bousculer encore les choses, changer des habitudes. C’est ce que nous avons fait."

"Un futur passionnant"

Le VII de France se peaufine dans les grandes lignes et aura aussi à cœur de régler le curseur sur les secteurs de la discipline et de la défense sur l’homme, les points noirs de décembre. Avec les Fidji et la Nouvelle-Zélande comme adversaires du vendredi, ce sera de toute manière une nécessité pour briguer une qualification : "On va jouer les nations du Sud, les plus expérimentées dans la discipline, ce qui nous va bien, se projette Daret. Plus le groupe va appréhender d’adversité, plus il sera prêt. Et si ça met un peu de temps à venir, il ne faudra pas s’affoler." En sachant qu’au retour d’Australie, le renfort tant attendu sera intégré : "Antoine sera en stage avec nous du 5 au 9 février et après ce sera le départ pour la tournée nord-américaine. On saura alors comment il se ressent dans la discipline. On entre dans un futur passionnant, excitant." Tout le rugby français n’en pense pas moins.