Ce lundi, les Oscars Midi Olympique se sont invités à Aix-en-Provence pour mettre en lumière Provence rugby. Teimana Harrison et Malohi Suta ainsi que Thomas Vernet ont mis à l'honneur dans une ambiance festive.

Toute l'équipe de Philippe Oustric et des Oscars Midi Olympique avait organisé, comme d'habitude, une soirée de gala qui s'est déroulée sans aucune fausse note. Devant un parterre de 700 personnes venues remplir la splendide salle du Conservatoire de la Ville d'Aix-en-Provence et devant l'Adjoint aux sports de la ville Francis Taulan ainsi que le nouveau PDG du groupe Pernod-Ricard, Guillaume Girard Reydet notamment mais également des nombreux partenaires présents, Romain Magellan, à l'aise, décontracté est rapidement rentré dans le vif du sujet en invitant sur scène l'Oscar Midol, le troisième ligne Teimana Harrison lui aussi heureux et fier d'être "oscarisé".

Avant d'écouter sagement son président Denis Philipon et son manager général Mauricio Reggiardo au micro pour sublimer cette soirée consacrée à Provence Rugby. "C'est peut-être plus facile d'être président quand l'on est premier, soulignait le président Philipon, et on vit de folles soirées avec un public qui devient de plus en plus fidèle et présent, on œuvre tous les jours pour vivre des soirées comme celle qui va arriver le 16 février avec la réception de Vannes et un stade Maurice-David à guichets fermés quinze jours avant. Ce n'était jamais arrivé au club donc voilà on est heureux et on espère que cela va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison."

Guillaume Piazzoli et Julius Nostadt récompensés

Suivront les traditionnels cadeaux des partenaires offerts à Mister Teimana Harrison de TotalEnergies, de France Pare-Brise, de Heineken, de l'Armée de l'Air et de l'Espace, de la SNCF et de Pernod-Ricard. Et puis arriva le moment de l'Oscar Honneur du club décerné au pilier Thomas Vernet, chambré gentiment par ses potes en criant son surnom relancé comme il se doit par un Romain Magellan égal à lui-même et donc en pleine forme. On aura apprécié la fabuleuse passe laser de Teimana pour le seul ado présent au Conservatoire sans oublier de citer l'Oscar espoir Malohi Suta qui précédait le moment formation consacré dans cette soirée. Avec Frédéric Gracianette au micro pour mettre en avant ce credo fort à Provence Rugby. Et de faire monter sur scène les nombreux joueurs formés à Aix-en-Provence qui auront, pour certains, l'avenir du club aixois entre leurs mains. Avec un petit bonus pour Simon Tarel dont c'était l'anniversaire. Toute la salle entonnant un court mais intense "Happy Birthday".

Guillaume Piazzoli et Julius Nostadt ont été, quant à eux, récompensés pour leur aide apportée à l'Ecole des XV pour des cours de soutien scolaire à des enfants en difficulté soulignant ainsi une belle œuvre collective. La soirée s'est terminée sur un moment privilégié avec Teimana Harrison où plusieurs questions amusantes lui ont été posées ainsi que de superbes photos avant un petit discours de l'oscarisé. "Merci pour cette soirée, c'est très gentil pour les cadeaux et je suis très heureux pour le club en espérant que l'on continue sur le même chemin jusqu'à la fin de la saison." Une conclusion en apothéose avec tout le groupe de Provence Rugby sur scène et un dernier mot du président aixois. Après cette superbe cérémonie, le cocktail dînatoire de l'Hôtel Renaissance ponctuait de fort belle manière cette magnifique soirée des Oscars à Aix-en-Provence.