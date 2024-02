Mourad Boudjellal n'a pas l'habitude de faire dans la nuance. L'ancien président de Toulon a décidé de s'en prendre à son ancien entraîneur Fabien Galthié après la lourde défaite face à l'Irlande. Selon lui, le sélectionneur de l'équipe de France "n'est pas un meneur d'hommes".

Mourad Boudjellal connaît bien Fabien Galthié pour l'avoir choisi pour diriger Toulon lorsqu'il était encore président du RCT. Dans les colonnes de Sud Ouest, l'ancien grand patron du club varois n'a pas ménagé le sélectionneur du XV de France. Après l'élimination en quart de finale du Mondial, le rugby français commence une nouvelle semaine en gueule de bois après la déroute face à l'Irlande à Marseille. Et si on ne parle pas encore de crise, nul doute qu'une défaite en Écosse, la troisième consécutive (une première sous Galthié), serait très mal accueillie. Boudjellal, lui, est inquiet : "On a un entraîneur orphelin [de l'ancien staff] avec pour l'entourer Laurent Sempéré et Patrick Arlettaz qui sont des bons mecs (...) mais qui sont admiratifs d'être en équipe de France et pas préparés à cela." De cette situation, l'homme d'affaires y voit une comparaison avec sa période à Toulon où il a collaboré avec Galthié lors de la saison 2017-2018. "On va se retrouver avec le Fabien Galthié que j'ai connu à Toulon, c'est-à-dire un garçon qui en règle générale, se met le vestiaire assez vite à dos. Qui emploie le jeu, et le "sur je", dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense. Qui est sûrement un grand technicien mais pas un meneur d'hommes."

Il a dit "je vais amener ce groupe jusqu’en 2027". Pourquoi pas 2035 ?

Lors de sa saison toulonnaise, Fabien Galthié avait atteint les barrages du championnat, éliminé à Mayol par le Lou. Dans un climat difficile, le technicien n'avait pas fait de vieux os sur la Rade, remplacé par Patrice Collazo qui n'avait pas souhaité le conserver dans son staff. "À Toulon, j'avais le sentiment que la crise avait pris le dessus. Ou alors il peut être totalement abattu." L'ancien président raconte en effet qu'après la défaite face à Lyon, Galthié "était complètement dépassé. Il était à deux doigts de demander l'avis du gardien du stade. Il avait réuni tout le monde et il cherchait des avis positifs sur lui, des gens qui lui disent : "ce n’est pas de ta faute"" Des mots forts, et sans doute un peu d'exagération de la part de l'ancien boss de Toulon, connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche.

Enfin, Boudjellal se questionne sur la communication du sélectionneur, qui a annoncé après l'élimination au Mondial vouloir emmener 80 % ou 90 % de son effectif à la prochaine Coupe du monde en Australie. "Il a dit : "je vais amener ce groupe jusqu'en 2027". Pourquoi pas 2035 ? (...) Quand vous dites ça, les mecs ne sont pas inquiets. Ils se disent, l'équipe de France elle est figée, c'est nous. Il met les joueurs dans une situation de confort." Depuis qu'il est sélectionneur du XV de France (2020), Fabien Galthié et les Bleus ont remporté 35 matchs pour 10 défaites, soit un pourcentage de victoire de 77,78 %. L'ancien demi de mêlée connaît ici son premier passage difficile à la tête de la sélection après un premier mandat où l'équipe de France est (re)devenue une nation qui compte sur la planète rugby. Malgré vent et marée, les Tricolores vont devoir relever la tête samedi prochain à Murrayfield face à l'Écosse. Et si le sélectionneur cristallise une partie des réactions, ce sont bien les joueurs qui seront sur le terrain face au XV du Chardon avec la forte envie de prouver, une nouvelle fois, leur vraie valeur.