Le XV de France a subi vendredi à Marseille sa plus lourde défaite depuis que Fabien Galthié en est le sélectionneur (17-38). Un coup dur pour l'ancien demi de mêlée qui est apparu très marqué à l'issue de la rencontre... Décryptage.

Fabien Galthié aime jouer avec la presse. Parfois intarissable, souvent insondable. Il maîtrise l’art oratoire de la conférence de presse où il se plaît à délivrer ses messages. Vendredi soir dans les entrailles du stade Vélodrome, éteint par les Irlandais, le sélectionneur des Bleus a donné l’image rare d’un entraîneur sans réponse. Jamais Fabien Galthié n’était, depuis sa prise de fonction en 2020, apparu aussi marqué après une rencontre du XV de France. Sonné. Secoué. Renversé. Le patron des Bleus, parfois avare de mot pour évoquer à chaud la performance d’un joueur ou d’un autre, jamais pour souligner une insuffisance structurelle ou une carence dans un secteur de jeu, a cette fois-ci jugé prématuré de se lancer dans une analyse stratégique pour tenter d’expliquer ce qui est à ce jour sa plus lourde défaite à la tête des Bleus (17-38).

« C’est un moment dur », a-t-il dit avec une voix teintée d’émotions. Même les questions portant sur le jeu, il a préféré ne pas y répondre à chaud. Simplement s’est-il contenté de constater les dégâts. Un exemple ? Quand une question lui a été posée sur l’animation offensive. « La performance offensive n’a pas été au rendez-vous, a-t-il répondu. Du déchet, des ballons tombés, moins de vitesse, on est d’accord sur le constat. On s’était préparé à mettre de la vitesse pour dominer les collisions et mettre de l’intensité. L’Irlande a été maître de son sujet. Jouer à 14 ne nous a pas aidés non plus. On doit élever notre curseur. Offensivement et défensivement. »

Alldritt : "Ce n'est pas le moment de trouver des responsables"

Des revers, il en a pourtant connu quelques-uns malgré ses 80 % de victoires, chiffre qu’il répète à l’envi et à juste titre. Mais l’ampleur du score l’a presque laissé sans voix. Un peu à l’image de son équipe sans solution. À tout dire, ses Bleus ont été fessés. Cette claque n’est pas seulement la défaite la plus lourde depuis que Galthié dirige le XV de France, c’est aussi la plus large de l'histoire du rugby français face aux « Irish » si l'on excepte celle de 1913 (24-0). Peut-être comprendrez-vous mieux l’abattement du sélectionneur.

À ses côtés, même son capitaine Grégory Alldritt, pourtant épuisé par les 80 minutes de jeu passées à écoper, semblait plus combatif. « On va tout faire pour qu'il y ait une révolte la semaine prochaine, a annoncé le Rochelais. On n'a pas l'habitude de perdre comme ça. On joue pour gagner tous les matches, alors là, bien sûr, ça fait mal à la tête, mais on a du caractère. Ce n'est pas le moment de trouver des responsables, il faut rester concentrés, se protéger. »

Ce premier match du Tournoi des 6 Nations était l’occasion de renouer avec l'euphorie d'avant Mondial et de tout l’enthousiasme portant les Bleus jusqu’à ce funeste quart de finale. Las, même si le poids des absents est inévitablement pesant, même si le carton rouge rapide de Willemse a contribué à cet état, cette petite humiliation subie force à l’inquiétude. Et le message envoyé par Fabien Galthié n’a pas rassuré.