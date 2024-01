Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a donné sa vision à long terme pour le groupe qu'il sélectionnera en vue de la Coupe du monde 2027. Pour lui, une très grande partie de l'ossature actuelle sera présente en Australie mais des aménagements devront être faits, notamment avec les cadres.

Voilà la Coupe du monde 2023 terminée depuis quelques mois que Fabien Galthié pense déjà à la prochaine échéance mondiale pour son XV de France : la Coupe du monde 2027 en Australie. Une compétition qu'il envisage dans ses grandes lignes et prépare dès maintenant à l'aube du Tournoi 2024. Dans un entretien à l'Équipe, le sélectionneur du XV de France se projette sur un avenir dans la continuité de son premier mandat. C'est-à-dire avec un socle largement composé des hommes qu'il a choisi lors de son premier quadriennat, sans grand bouleversement, mais avec des joueurs qui ont acquis de l'expérience. "Cette génération avec qui on a travaillé depuis quatre ans est en route, confie le boss tricolore. Le dernier match du premier mandat face à l'Afrique du Sud, perdu d'un point (29-28), est un élément constitutif de son développement et un vécu collectif supplémentaire pour être meilleur. Nous souhaitons amener ce groupe en 2027. 80 ou 90 % de l'effectif ira. Je considère que le développement idéal pour un joueur international est de huit ans, associés à une expérience collective solide." Cette année 2024, au regard de la modification de la convention entre les clubs et la Fédération Française de rugby, va s'annoncer charnière pour les joueurs non-premium surveillés par le staff du XV de France. "D'abord l'immédiateté avec le Tournoi, à 34 joueurs plus six, afin de piocher parmi ceux qui apparaissent dans les 100 joueurs que l'on suit".

Ces joueurs à forts potentiels auront donc une fenêtre d'expression plus grande pendant ces différentes sessions avec les Bleus. Une possibilité pour ces joueurs de montrer leurs niveaux notamment lors de la tournée d'été en Argentine. "La deuxième partie de la saison aura la vertu d'ouvrir le potentiel de l'équipe de France, avec 42 joueurs pour l'été. [...] Deux test-matchs contre l'Argentine (6 et 13 juillet), mais aussi deux rencontres avec une équipe de France développement, sans doute contre les Barbarians britanniques (le 22 juin) et face à l'Uruguay ou le Chili (match de milieu de semaine durant la tournée). Certains vont se révéler, comme c'est toujours le cas." L'émergence de cette équipe de France repensée permettra aux cadres, appelés joueurs "premium" par Fabien Galthié, de réduire leur nombre de minutes. Un sujet au cœur des débats, comme en a parlé Romain Ntamack dans un entretien accordé au Midi Olympique.

"Il se peut qu'on sorte des joueurs du niveau international pendant une saison"

En conséquence, et toujours selon Fabien Galthié, les cadres des Bleus pourraient se voir offrir des plages de repos plus conséquentes dans le futur."Concernant les joueurs premium, nous avons coupé leur saison internationale d'un tiers et nous voulons leur donner cette possibilité de vraiment récupérer en juin, juillet et août. On veut même aller plus loin, révèle Fabien Galthié. Il se peut qu'on sorte des joueurs du niveau international pendant une saison pour les laisser se régénérer, qu'on leur propose des breaks en fonction de leurs performances. On n'invente rien, les All Blacks l'ont fait entre 2011 et 2015. Pour un seul objectif : les remettre en pleine puissance sur le circuit international l'année suivante, avec toujours cet horizon de 2027." Les profils de ces éléments ont déjà été imaginés par l'ancien demi de mêlée, qui ne s'aventure pas à livrer de noms.

On peut donc penser que les plus utilisés et ceux évoluant à des postes plus énergivores pourraient être protégés. La coupure prise par Gregory Alldritt aura donc été précurseure. "Quand je vois le break de Greg (Alldritt), il faut féliciter son club de La Rochelle. Ces joueurs-là représentent des actifs tellement essentiels pour les clubs, mais aussi des personnalités. L'image du champion est irrationnelle. Et quand un joueur dit "je me mets en retrait pendant trois mois" sachant que c'est le numéro 1 du club, c'est une décision forte. À notre niveau, on pourra le faire sur une saison, en mettant à la place un joueur en développement ou à potentiel. Ce sera toujours un bénéfice pour l'équipe de France et pour les joueurs. C'est pour leur bien, ils doivent le comprendre."

Avant le Mondial 2027 et le long terme, Fabien Galthié annoncera sa liste pour une échéance à très court terme : le Tournoi des 6 Nations, qui débutera par un France-Irlande au Stade Vélodrome le 2 février prochain. Le sélectionneur annoncera sa liste le 17 janvier.