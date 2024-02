Ce samedi soir, l'Aviron bayonnais s'est lourdement incliné sur la pelouse de Toulouse sur le score de 46-26. Après la rencontre, Camille Lopez regrettait la fin de rencontre des siens, même s'il y a du positif à retenir dans le contenu. Le demi d'ouverture international est également revenu sur le match d'Antoine Dupont.

On imagine votre frustration d'avoir craqué dans le dernier quart d'heure face à cette équipe de Toulouse...

Oui on est forcément frustrés. Jusqu'à la 70ème minute, on était dans les clous pour venir accrocher un résultat à Ernest-Wallon. Mais il y a eu énormément d'approximations et déchets dans notre jeu, et face au Stade toulousain, ça coûte cher à la fin...

Y a-t-il eu un tournant dans cette rencontre ?

Même si nous avons réussi à marquer en fin de première période, notre début de second acte a été très difficile. Nous étions en double supériorité numérique mais nous n'en avons pas profité. Toulouse a même réussi à marquer et nous avons été privé de ballon pendant un quart d'heure. Quand tu ne vois pas le jour alors qu'ils sont deux de moins en face, c'est compliqué et cela démontre notre manque d'efficacité.

En termes de contenu, êtes-vous tout de même satisfait ?

Il y a un peu plus de positif que le week-end dernier (victoire 21-17 face à Oyonnax). Ce n'était pas compliqué en même temps... Il y a eu de très bonnes choses de notre côté mais encore trop d'erreurs. Tu ne peux pas te permettre ça face à une équipe comme Toulouse. Le contre sur un de nos coups de pied, l'interception... Ce sont des choses à mieux maîtriser.

Au final, les 46 points encaissés font mal...

On a explosé dans les cinq dernières minutes. Les Toulousains ont été efficaces et ont joué les coups à la perfection jusqu'à la fin. De notre côté, on a lâché prise. Sur la dernière action, nous avons essayé de récupérer le ballon avec Arthur (Iturria). L'objectif était d'avoir le ballon pour taper en touche. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On n'a pas su défendre comme il se doit pour mettre fin à ce match.

Vous avez affronté Antoine Dupont, qui jouait à l'ouverture, qu'avez-vous pensé de sa prestation ?

Alors au niveau de son repositionnement à l'ouverture, je n'étais pas forcément inquiet pour lui. Il a tellement de qualités que tu peux le mettre où tu veux derrière, il sera bon. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur du monde.

Avant une semaine de repos, avez-vous l'impression d'avoir retrouvé un Aviron bayonnais conquérant à l'extérieur malgré la défaite ?

On a marqué de beaux essais, l'était d'esprit était là pendant une grosse partie de la rencontre : il y a du positif, c'est vrai. On a su faire de belles choses parce que franchement, avec les cadeaux qu'on a faits, on aurait signé pour être à cinq points dix minutes avant le coup de sifflet final. Cette coupure va faire du bien, on va bien en profiter pour revenir frais, et avec l'envie d'engranger des points.