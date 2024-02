L'ouvreur gallois Barry John est décédé ce dimanche soir à 79 ans. Monument du pays de Galles des années 1970, il a marqué son époque au même titre que JPR Williams. "The King", monstre sacré du XV du Poireau, avait remporté à trois reprises le 5 Nations en 1969, 1970 et 1971.

Barry John, numéro 10 de légende du pays de Galles, est décédé ce dimanche soir à 79 ans. Joueur marquant son époque dans un XV du Poireau devenu mythique, le natif de Cefneithin s'est construit sa légende dans les années 1970. Triple vainqueur du Tournoi des 5 Nations en 1969 et 1970 et chelemard en 1971, "The King" a formé une charnière légendaire avec Gareth Edwards. Il a porté le maillot gallois à 25 reprises et a participé à deux tournées avec les Lions britanniques (1968 et 1971). Celui qui est considéré comme l'homme de la tournée 1971 des Lions britanniques en Nouvelle-Zélande a marqué de son empreinte cette génération. Ouvreur au profil fluet, son style élégant a donné du plaisir à ceux qui ont eu la chance de le voir briller sur un terrain. S'il n'avait pas les crochets vigoureux de son successeur Phil Bennett, ce numéro 10 savait mettre en lumière ses coéquipiers comme le disait ceux qui ont joué avec lui. Il a grandement participé à créer le mythe de l’ouvreur gallois.

"Barry a inspiré tant de personnes"

Ce dimanche soir, la famille du numéro 10 légendaire a communiqué sur son décès : "Il est décédé paisiblement aujourd'hui à l'hôpital universitaire du pays de Galles, entouré de son épouse bien-aimée et de ses quatre enfants." Après cette triste nouvelle, l'institution du 6 Nations a également rendu hommage au demi d'ouverture gallois : "Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès du grand Barry John à l'âge de 79 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces moments difficiles." Les Lions britanniques saluent eux un joueur d'exception : "Barry a inspiré tant de personnes et on se souviendra à jamais de tout ce qu'il a donné au sport".