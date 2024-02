Ce dimanche, le staff des Bleuets ont communiqué le groupe qui va préparer le déplacement en Écosse. Léo Carbonneau et Mathis Ferté n'en font pas partie, alors que l'ouvreur vannetais Jean Cotarmanac'h l'intègre.

Ce samedi soir, les Bleuets sont passés près de la victoire face à l'Irlande du côté d'Aix-en-Provence. Malheureusement, Sébastien Calvet et les siens ont mal débuté leur Tournoi avec une défaite finale 37-31. Ce dimanche, le sélectionneur a communiqué le groupe pour préparer le déplacement en Écosse.

Les avants :

Léo Ametlla (Toulon), Zinedine Aouad (UBB), Adam-Mountaga Bouare (Montpellier), Mathis Castro-Ferreira (Toulouse), Léo Chauvin (UBB), Antonin Corso (Oyonnax), Robin Couly (Clermont), Thomas Duchêne (Clermont), Charly Gambini (Provence Rugby), Thomas Marceline (Lyon), Corentin Mézou (Toulon), Joé Quere Karaba (Toulon), Sialevailea Tolofua (Toulouse), Patrick Tuifua (Hamke's Bay Magpies), Noa Zinzen (Racing 92).

Les arrières :

Grégoire Arfeuil (Pau), Maxence Biasotto (Brive), Hoani Bosmorin (La Rochelle), Fabien Brau Boirie (Pau), Jean Cotarmanac'h (Vannes), Simeli Daunivucu (La Rochelle), Axel Desperes (Pau), Xan Mousques (Bayonne), Noah Nene (Stade français), Thomas Souverbie (Pau), Robin Taccola (Vannes), Lucas Zamora (La Rochelle).

Les mots de Sébastien Calvet sur le site de la FFR : "Battus, déçus mais pas abattus nous allons nous déplacer en Ecosse pour monter en compétence et rester dans la course de cette compétition (deux points de bonus et déplacement de l’Irlande en Angleterre à l’avant dernière journée). Le groupe va évoluer pour que nous continuions à évaluer un maximum de joueurs en vue de la Coupe du Monde. Malgré le résultat, les joueurs ont montré du caractère contre l’Irlande et un jeu bien plus abouti que celui que nous avions produit la saison passée lors de la première journée de compétition en Italie. Il faudra être solidaires et retenir les leçons de notre 1ère rencontre pour aller défier les Ecossais sur leur terre."