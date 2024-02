Vendredi soir au Stade Vélodrome, l’Amicale du Tournoi va inviter quinze jeunes joueuses de PACA pour supporter les Bleus face à l’Irlande. Elles ont gagné le Tournoi de l’opération 5000 cadets.

L’Amicale du Tournoi des 6 nations, ce club de supporteurs privilégiés du XV de France, a invité 15 jeunes filles de la Sélection PACA des moins de 18 ans au match France-Irlande à Marseille. On s’en souvient, l’Amicale du Tournoi des VI Nations a organisé avec la FFR, un Tournoi national garçons et filles appelé "5000 cadets" pendant toute l’année 2023. Une opération d'envergure qui a démontré que l'Amicale était bien plus qu'un simple club de supporters.

Le jour de la finale de la Coupe du Monde à Paris, le 29 octobre 2023, c’est la sélection Sud PACA qui l’avait emporté devant les sélections de Nouvelle Aquitaine, Outre-Mer et Ile de France.

C’était le premier Tournoi national féminin U18 organisé par l’Amicale du Tournoi des VI Nations. Fidèle à sa tradition, l’Amicale a donc invité les 15 jeunes filles de la sélection à un match du Tournoi des 6 Nations – et le hasard faisant bien les choses, c’est chez elles, au Stade Vélodrome qu’elle pourront encourager les Bleus. Le lendemain, l’Amicale présidée par Michel Dubreuil tiendra le matin son comité directeur à La Seyne sur Mer puis un certain nombre de jeunes filles évoluant maintenant à Toulon, elles disputeront le match du championnat de France Toulon – Castres au Stade Marquet à La Seyne sur Mer.

Les garçons, eux, iront à Cardiff

Rejointes par leurs équipières de Lerins, Marseille, Provence Rugby, Château Renard, NovesEyragues, Orange, Nice Vitrolles, XV du Coudon et Provence Rugby, elles seront les invitées d’honneur de la Soirée Solidarité qui se déroulera le samedi soir au Casino de La Seyne sur Mer en présence de deux Grands Blessés du rugby invités eux aussi par l’Amicale.

Un beau week-end en perspective pour toutes et tous. Les étoiles vont encore briller dans les yeux. Le 10 mars à Cardiff, ce sera au tour de l’équipe de garçons vainqueurs de l’opération 5000 cadets d’aller applaudir le XV de France. Nous parlons ici de la sélection d’Alsace.