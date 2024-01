Jérôme Bosviel a prolongé son contrat avec Montauban jusqu'en 2026. L'inévitable ouvreur de l'USM est au club depuis huit ans et reste donc à Sapiac pour les deux prochaines saisons.

Jérôme Bosviel reste à Sapiac. Le demi d'ouverture de Montauban (33 ans) a prolongé jusqu'en 2026 avec l'USM, annonce le club Tarn-et-Garonnais ce mercredi. Vert et noir depuis 2016, Jérôme Bosviel est devenu un véritable taulier de l'effectif montalbanais, enchaînant les bonnes performances au but. Avec 183 matchs au compteur avec Montauban, le natif de Bergerac est en bonne position pour passer la barre symbolique des 200 rencontres en vert et noir. La saison passée, Jérôme Bosviel est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire de la Pro D2.

Actuellement dixième du championnat, Montauban reste sur une courte victoire face à Soyaux-Angoulême (16-14) et recevra Béziers le 9 février.