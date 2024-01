Ce week-end, les Castrais ont concédé leur quatrième défaite consécutive en Top 14. Contre Clermont, en plus du mauvais résultat, c'est le contenu de la rencontre qui n'a pas été au niveau de leurs standards habituels. Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes sont revenus sur la mauvaise période des Tarnais.

Entre décembre et janvier, quand tout le monde profite des fêtes, les Castrais eux s'enlisent dans une spirale plus que négative. Alors qu'on les pensait solidement installés dans le top 6 grâce à un jeu devenu bien plus séduisant que celui qu'on leur collait à la peau, les voilà aujourd'hui septièmes de Top 14. Voilà le fruit de deux mois pour le moins compliqués. En championnat, ils n'ont remporté qu'une seule des cinq rencontres disputées sur cette période. En Challenge Cup c'est à peine mieux, avec deux succès en quatre matchs. Dans la Troisième Mi-temps, nos journalistes pointent du doigt le style de jeu perdu des Tarnais : "Castres était un peu sans solutions samedi. Contre Montpellier c'était pareil, ils avaient le ballon mais se sont manqués plusieurs fois près des lignes, contre Perpignan pareil."

Comme un air de déjà-vu...

L'an passé à la même période, les Castrais avaient connu des turbulences, aux conséquences plus importantes. Entre le 10 décembre et le 25 février, ils n'avaient remporté qu'un seul des 11 matchs qu'ils avaient disputés. À l'époque, cette très mauvaise série avait coûté son poste au manager Pierre-Henry Broncan. Espérons donc pour Jeremy Davidson que ses joueurs se relèveront plus vite que lors du dernier exercice, car malgré cette mauvaise passe, le top 6 ne se trouve qu'à un petit point.