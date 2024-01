Pierre Popelin, l'ouvreur du CO, indiscutable depuis le début de la saison, connaît sa première petite période de turbulence. Nul doute qu'il s'en sortira plus fort.

Depuis son arrivée à Castres l’été dernier en provenance de La Rochelle, Pierre Popelin avançait dans la peau du mec brillant, celui à qui tout réussi. Il avait réglé la question de la succession de Benjamin Urdapilleta au poste d’ouvreur, remisé au placard les aspirations de Vilimoni Botitu au poste de numéro 10 et montré à Louis Le Brun qu’il lui restait encore un peu de chemin avant d’être le stratège que tout un peuple attendait. Partout à Castres, des rives de l’Agout à la Borde-Basse, de la place Jean-Jaurès aux terrasses de l’Archipel, on ne jurait que par le formidable attaquant, regard fier et port altier, qui portait tout le COà bout de bras.

Seulement voilà, depuis quelques semaines, Pierre Popelin a perdu un peu de sa superbe.

La faute sans doute à la fatigue induite par le long marathon de quinze matchs qui étrille les corps et phagocyte les lucidités dans lequel le Top 14 est lancé depuis la fin de la Coupe du monde, l’ouvreur castrais a vu son rendement chuter emportant dans son sillage les résultats de son équipe.

Samedi encore, sur la pelouse dePierre-Fabre, le joueur lumineux du début de saison n’était que l’ombre de lui-même.Passes imprécises, jeux au pied défaillants, échecs face aux buts, « Pop » a traversé son match comme un fantôme. Çà et là, on entend certains suiveurs du Top 14 et supporters castrais commencer à douter de lui, ceux-là mêmes qui le portaient au pinacle en début de saison. À ceux-là, on a envie de dire que la critique est facile mais l’art difficile ; que comme tout être humain, Pierre Popelin a le droit d’avoir un « coup de mou » et que dans un sport aussi éminemment collectif que le rugby, c’est à ses coéquipiers de prendre son relais pour faire gagner les matchs. Ici, quelque chose nous dit que Pierre Popelin est un champion et qu’il ne tardera pas à retrouver la mainmise sur son rugby. Et qu’il fera à nouveau tourner la veste de ses détracteurs.