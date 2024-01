La saison passée, le Racing 92 et le Stade toulousain se sont affrontés à trois reprises. Avec, à chaque fois, le même résultat : une victoire des hommes d'Ugo Mola. Étonnant ? Pas vraiment, au vu de l'historique des confrontations entre les deux clubs depuis le début de la saison 2017/18, date du passage du Racing à la Paris La Défense Arena. En effet, Toulouse est tout bonnement l’équipe qui a le plus battu le Racing en Top 14 sur cette période avec pas moins de neuf succès en treize rencontres ! Les pensionnaires d'Ernest-Wallon arrivent d'ailleurs à s'exporter loin de la Garonne. Les champions de France en titre ont remporté́ trois de leurs cinq derniers déplacements dans le 92. Stuart Lancaster, qui défiera la bande à Dupont pour la première fois, est prévenu, les Toulousains sont comme chez eux à Nanterre.

Feu d'artifice en prévision

La salle de la Paris La Défense Arena est censé favoriser le jeu. Il y a une température ambiante ni trop basse ni trop élevée, il n'y a pas de vent et la pelouse y est synthétique. Et les Franciliens en profitent ! Le Racing inscrit en moyenne 5,5 essais par match cette saison à domicile en Top 14, soit 33 en 6 rencontres ! C'est près d’un de plus que n’importe quelle autre équipe de la première division. La deuxième n'est autre que... le Stade Toulousain, avec 4,8 essais par rencontre.

Naituvi et Le Garrec les dynamiteurs

Le Racing envoie du jeu, donc, logiquement, sa ligne arrière se met souvent en évidence. Si les finisseurs sont souvent à l'honneur, comme Henry Arundell, la mobylette anglaise, ceux à l'origine des actions méritent bien d'avoir quelques lignes. Ce sont deux joueurs franciliens qui sont les meilleurs franchisseurs de la division : Wame Naituvi et Nolann Le Garrec (onze). Mais aucun de ces deux joueurs ne sera sur la pelouse ce soir... Plus globalement, le Racing 92 (287) et le Stade Toulousain (290) sont les deux équipes dont les joueurs ont battu le plus de défenseurs adverses en Top 14 cette saison.

Un sécateur nommé Tarrit

Cet article, étayé par des chiffres, a mis en lumière le jeu offensif du Racing 92. Si la défense et le paquet d'avants des Ciel et Blanc est souvent mis en cause lors des contre-performances des Franciliens, un homme se distingue tout de même. Il s'agit de Janick Tarrit. Le talonneur, arrivé au club à l'intersaison 2022, est tout simplement le joueur qui manque le moins ses plaquages dans l'élite du rugby français. Il affiche un taux de réussite de 98,3% dans cet exercice. De quoi le rendre indispensable dans le XV de départ des Franciliens, même si plusieurs joueurs vont débarquer à son poste la saison prochaine.

Retière et Tedder face à leur ex

Cette rencontre sera particulière pour Arthur Retière et Tristan Tedder : ils joueront contre leur ancien club. Le premier a disputé deux rencontres avec le Racing, le second 15 avec Toulouse. Les deux joueurs ont connu le même parcours. Annoncés comme de grands espoirs, ils ont, cependant, dû aller faire leurs classes ailleurs pour s'affirmer comme de très bons joueurs du championnat français.

Face à son ancien club, Tristan Tedder aura une chance en or de prouver qu’il peut devenir, à terme, un cadre de l’équipe francilienne.https://t.co/i8Ceaechns — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2024

Depuis 2010, huit autres joueurs ont porté les couleurs des deux clubs : Census Johnston, Edwin Maka, Gaël Fickou, Patricio Albacete, Teddy Iribaren, Vasil Kakovin, Yannick Nyanga et Virgile Lacombe, actuel co-entraîneur des avants au Stade toulousain.

Un match spécial pour Chavancy et Guitoune

Affronter Toulouse, Henry Chavancy connaît. Titulaire au centre et capitaine, il disputera sa 26e rencontre face aux Haut-Garonnais ! C'est le joueur qui a le plus disputé cette affiche en Top 14.

Sofiane Guitoune peut devenir ce dimanche soir le joueur à marquer le plus d'essais lors des affrontements entre les deux clubs. Avec six essais, il est à égalité avec Gaël Fickou, qui a porté les deux maillots. Mais le Francilien, retenu avec les Bleus, ne jouera pas ce soir. Alors, le Toulousain, titularisé au centre, pourrait en profiter. Le meilleur marqueur de points lors des affiches entre les deux équipes en Top 14 est désormais retraité. Il s'agit de Jonathan Wisniewski avec 110 points. Il devance un joueur en activité, Thomas Ramos et ses 99 points.