Fabien Galthié est revenu sur la frustration de la dernière Coupe du monde une semaine avant l'ouverture du Tournoi des 6 Nations. Le sélectionneur du XV de France est également revenu sur l'absence d'Antoine Dupont dans son groupe.

Le compte à rebours arrive bientôt à son terme. À cinq jours de l'ouverture du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a pris la parole sur le plateau de Stade 2. Avant d'affronter l'Irlande pour lancer la mythique compétition européenne, le sélectionneur du XV de France est à nouveau revenu sur l'échec de la dernière Coupe du monde et les différents leviers de motivation de la sortie précoce des Bleus. "À ce niveau-là on assume les bons moments et les moments difficiles on savait qu'il y aurait des obstacles. Même quand on a eu notre état grâce rien n'a été simple. Ce bilan de 80% de victoires ,aucune équipe de France ne l'a eu, on a battu une dizaine de records mais il nous manque cette Coupe du monde où on est sorti trop tôt mais c'est un moment d'apprentissage. Il faut faire preuve de résilience et être opiniâtre. Il faut souffrir pour gagner".

\ud83d\udea8 Le XV de France a communiqué les six joueurs qui rejoignent le groupe France à Marcoussis. Melvyn Jaminet est annoncé forfait, Léo Barré prend sa place. #6Nations



Toutes les infos > https://t.co/R0LjA9rWuN pic.twitter.com/UsG6xgEc2f — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2024

Aujourd'hui on aurait pu remplir trois ou quatre Vélodromes

Dans un contexte économique tendu pour la FFR, Fabien Galthié a également réagi à la diminution de son groupe, qui est passé de 42 à 34 joueurs en 2024. "Pendant quatre ans on a rempli les stades une seule affiche était pleine au début et aujourd'hui on aurait pu remplir trois ou quatre Vélodromes. Les problématiques financières ne nous perturbent pas. Le fait d'avoir 34 joueurs n'est pas un problème parce qu'on connaît les joueurs c'est notre cinquième saison et c'est une bonne chose". Parmi les 34 joueurs retenus par Fabien Galthié, Antoine Dupont n'a pas été sélectionné puisqu'il consacre une partie de sa saison à la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France à 7.

"Son absence était préparée, on a six leaders et on veut faire avec d'autres ressources on a donné le capitanat à Grégory Alldritt. Thomas Ramos a remplacé Anthony Jelonch dans notre groupe de leaders comme Maxime Lucu l'a fait avec Antoine Dupont On a resserré le groupe pour être plus précis sur le travail on est en train de bouger les lignes avant de rentrer dans le Tournoi des 6 Nations avec des grands défis à chaque match. Les joueurs de la dernière Coupe du monde ont prouvé qu'ils avaient le niveau international on peut imaginer que notre équipe peut arriver avec énormément d'expérience. On a vécu un moment difficile mais on a été très solidaires. Le Tournoi des 6 Nations, c'est l'agonie ou l'extase comme dirait Warren Gatland".