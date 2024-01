Pau qui a réalisé un très gros début de saison a connu une baisse de régime dernièrement, la Section doit en plus composer avec 13 joueurs blessés. La Rochelle qui est sur une dynamique inverse va mieux, mais reste indisciplinée et évolue souvent en infériorité numérique, une mauvaise habitude qu'il va rapidement falloir gommer. Voici les chiffres à connaître avant cette 13e journée de Top 14.

Tout pour l'attaque en Top 14

Avec 422 essais inscrits en douze journées, le Top 14 version 2023-2024 affiche un ratio de 5,02 essais par match, soit mieux qu’en 2022-2023 (4,88) et 2021-2022 (4,54).

13 blessés, l'infirmerie de Pau pleine à craquer

Avoir une infirmerie pleine est toujours embêtant pour les clubs mais la Section paloise est particulièrement à plaindre. Avec 13 blessés, elle voit son effectif souffrir actuellement. Plusieurs de ces joueurs sur le carreau sont d’ailleurs victimes de blessures qui nécessitent une opération et plusieurs mois d’indisponibilité.

Théo Attissogbé et les 36 plaquages cassés

Aligné à seulement deux reprises la saison dernière en Challenge Cup, l’arrière de la Section paloise, Théo Attissogbé, champion du monde juniors en 2023 avec les Bleuets, a pris une nouvelle dimension cette saison. Dix matchs, dix titularisations, 740 minutes jouées pour 2 essais, 10 franchissements nets, le jeune homme de 19 ans, formé à Peyrehorade dans les Landes, est le joueur de notre championnat qui a cassé le plus de plaquages avec 36 unités. Il devance le trois-quarts centre de Clermont George Moala (34) et son coéquipier dans le Béarn, l’arrière Jack Maddocks (31). Décalé à l'aile pour le déplacement à Montpellier, Attissogbé aura l'occasion de faire grimper ces chiffres.

158 plaquages pour Staniforth

Avec 158 plaquages depuis le début de saison (et 95% de réussite dans l’exercice), le deuxième ligne de Castres, Tom Staniforth, est le meilleur joueur de Top 14 dans cet exercice. Aligné à onze reprises, il est un élément incontournable du CO et sera encore là face à Clermont pour assumer son statut.

5 cartons jaunes en deux matchs pour La Rochelle

Si les Rochelais montent en puissance, ils ont quelques soucis de discipline actuellement : sur les deux derniers matchs de Champions Cup, ils ont cumulé la bagatelle de cinq cartons jaunes. "Le bémol, c’est que l’équipe a encore pris deux jaunes alors que l’on avait mis le focus sur la discipline, avait déploré Rémi Tales dimanche. Il faudra réussir à gommer ça." Même si sur les deux rencontres en questions, ses joueurs ont inscrit deux essais à 13 contre 15.

Perpignan quatrième au nombre d'essais

Si l’Usap s’est sorti de l’ornière ces dernières semaines, c’est peut-être aussi grâce au retour en force d’un jeu plus pragmatique près des lignes. Auteurs de 31 réalisations depuis le début de la saison, les Catalans ne sont ni plus moins que la quatrième formation la plus prolifique en termes d’essais inscrits depuis le début du Top 14. Un marqueur important afin de maintenir le club dans l’élite.

Les 40 points de l'ASM à Castres

La dernière victoire de l’ASM à Pierre-Fabre remonte à novembre 2020. En pleine pandémie de Covid-19, les Clermontois avaient passé quarante points au CO dans une enceinte vidée de ses supporters. Dans un tout autre contexte, les Jaunards seraient plus heureux que jamais de reproduire pareille performance…

Le Racing meilleure attaque

Avec 352 points marqués en douze journées, le Racing est actuellement la meilleure attaque du championnat de France. Le Stade toulousain, 297 points marqués en autant de matchs, pointe quant à lui à la cinquième place de ce classement honorifique… et fluctuant.