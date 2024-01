L'ailier de Colomiers Rodrigo Marta a activement participé au succès bonifié des siens contre Rouen, avec deux essais. Il revient sur cette performance.

Une victoire et un bonus dessinés tôt dans la rencontre. Quel sentiment partagez-vous ?

Franchement, le bonus est ce qu'on visait. On l'a réussi en première mi-temps, avec une période propre.

Dans le défi physique notamment, on vous a senti très fort. Comment l'avez-vous perçu sur le terrain ?

On s'attendait à faire face à une équipe physique. Et on l'a été plus qu'eux. Ces cinq points prouvent que nous sommes encore dans la course au top 6. Et tant mieux car c'est notre ambition.

Particulièrement dans les premières minutes, vous avez été appliqués...

C'était bien de leur mettre une telle pression dans les vingt premières minutes. On savait qu'ils essaieraient de faire pareil. Mais en les pressant autant, on a mis deux puis trois essais qui nous ont permis de prendre le large. Et ce fut plus dur pour eux de revenir en jeu.

Votre premier essai est le fruit d'une belle acrobatie...

J'étais à deux doigts de faire tomber le ballon (il sourit). On savait qu'ils allaient monter en défense, donc on s'est dit qu'il fallait exploiter le jeu dans leur dos, avec du pied. Et dès qu'on a eu des opportunités on l'a fait, et ça s'est bien passé.

Cette victoire a aussi été permise parce que vous avez été plus efficace. Avez-vous changé quelque chose à l'entraînement ?

On a entendu du monde interroger la qualité du groupe, dire que les résultats ne sont pas les meilleurs... Alors avec tous les joueurs, on s'est réuni pour se dire que maintenant, on allait chercher le top 6. Et que pour cela, on allait se préparer dans les petits détails pour les améliorer. Cette semaine, il a notamment été question d'efficacité dans les 22 mètres. On a beaucoup d'occasions dans les 22 mais pas l'efficacité pour mettre les points. Aujourd'hui (vendredi) on a réussi à le faire et on doit continuer comme ça.

Le Rugby Europe Championship commence la semaine prochaine. Comment allez-vous jongler entre la sélection portugaise et Colomiers ?

Je pars demain (ce samedi) au Portugal. Ce qui est prévu, c'est que la prochaine semaine je m'engage avec le Portugal. Après rien n'est prévu. Le seul truc que je peux dire, c'est que la semaine prochaine, je suis avec la sélection.